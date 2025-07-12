Παναθηναϊκός-Μπράγκα: Τελευταίο και δυνατότερο φιλικό τεστ για τους «πράσινους» στην Αυστρία!

Ολοκληρώνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Αυστρία με δυνατό φιλικό ο Παναθηναϊκός!

Στην 12η και τελευταία μέρα παρουσίας τους στο Μπαντ Χάρινγκ και λίγο πριν επιστρέψουν στη βάση τους, οι «πράσινοι» θα τεθούν αντιμέτωποι με την πορτογαλική Μπράγκα (16:00, Cosmote Sport 1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) στο πιο δυνατό από τα φιλικά που έχουν δώσει έως τώρα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους, ενόψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Στο τελευταίο λοιπόν αυτό τεστ επί αυστριακού εδάφους, ο Ρουί Βιτόρια θα έχει ξανά την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και διάφορα πράγματα στο παιχνίδι της ομάδας του, κόντρα σε έναν αντίπαλο που ποιοτικά βρίσκεται πολύ κοντά στη Ρέιντζερς, ομάδα με την οποία θα κοντραριστεί ο Παναθηναϊκός στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ζητούμενο για τον Πορτογάλο τεχνικό να δει την ομάδα του να αποδίδει πολύ καλύτερα, κυρίως όσον αφορά το κομμάτι της επιθετικής λειτουργίας και της δημιουργίας, σε σύγκριση με το προ τριών ημερών φιλικό με τη Σάλκε, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο και χωρίς τέρματα.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τα φιλικά του με νίκη 3-0 επί της ουκρανικής Μέταλιστ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η ήττα με 1-0 από τη δανική Νόρτζελαντ και η «λευκή» ισοπαλία με τους Γερμανούς. Θα ακολουθήσει ένα ακόμα φιλικό, κόντρα στη βελγική Βέστερλο στο ΟΑΚΑ (Τετάρτη 16/7, 21:00), ως πρόβα τζενεράλε πριν από τις κρίσιμες αναμετρήσεις με τη Ρείντζερς (22/7 στο Άιμπροξ και 30/7 η ρεβάνς στην Αθήνα).

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Τσέριν προπονήθηκε κανονικά τις τελευταίες μέρες και αναμένεται να αγωνιστεί στο σημερινό ματς, όπως και ο Ιωαννίδης, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε. Διαθέσιμοι θα είναι επίσης οι Τσιριβέγια και Νίκας, ενώ εκτός θα παραμείνει ο Φικάι, ο οποίος δεν προπονήθηκε ούτε χθες λόγω του διαστρέμματος που έχει υποστεί.

Όσο για την Μπράγκα, ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν έχοντας τερματίσει στην 4η θέση του πορτογαλικού πρωταθλήματος, θέση με την οποία εξασφάλισε την παρουσία της στα προκριματικά του Europa League. Έχει δώσει δύο φιλικά έως τώρα στην προετοιμασία της, έχοντας ισάριθμες νίκες κόντρα στην Πάσος Φερέιρα (1-0) και στην αυστριακή Βόλφσμπεργκερ (2-0).

