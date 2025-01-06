Παναθηναϊκός: Αυτοί κρατάνε τα… μπόσικα στην άμυνα

Ο Παναθηναίκός πήρε μία σπουδαία νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ η οποία τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας. Μάλιστα αν ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (6/1 18:00), τότε το Τριφύλλι θα παραμείνει στην πρώτη θέση μετά και το πέρας της 17ης αγωνιστικής.

Οι «πράσινοι» σκόραραν δύο τερμάτα με τον Ιωαννίδη και τον Ουναΐ ενώ έκαναν την ανατροπή αφού ο Ζίβκοβιτς είχε ανοίξει από νωρίς το σκορ. Το γκολ που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός ήταν το 10 στο πρωτάθλημα και το σύνολο του Ρουί Βιτόρια εξακολουθεί να έχει την καλύτερη άμυνα. Οι «πράσινοι» έχουν δεχθεί δύο γκολ λιγότερα από την ΑΕΚ και ένα λιγότερο από τον Ολυμπιακό ο οποίος έχει ματς λιγότερο.

