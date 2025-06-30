Λογαριασμός
Προσπαθεί να κρατήσει τον Νάιτζελ-Χέιζ Ντέιβις η Φενερμπαχτσέ

Η Φενέρμπαχτσέ προσπαθεί να κρατήσει τον MVP του Final 4 του Άμπου Ντάμπι προσφέροντάς του νέο μεγάλο συμβόλαιο

Χέιζ Ντέιβις

Νέο μεγάλο συμβόλαιο προσφέρει στον Νάιτζελ-Χέιζ Ντέιβις η Φενέρμπαχτσέ σε μια προσπάθεια να τον διατηρήσει στο ρόστερ της για τη νέα σεζόν.

Τα τουρκικά ΜΜΕ –και όχι μόνο- αναφέρουν ότι η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκανε πρόταση στον Αμερικανό για επέκταση συμβολαίου με μία μεγάλη αύξηση αποδοχών με ισχύ μέχρι και το 2028, προσπαθώντας να τον πείσει να μείνει.

Ωστόσο, στο συμβόλαιο αυτό και πάλι θα συμπεριλάβει μια επιλογή για NBA out ελπίζοντας όμως ότι με την αύξηση αυτή των απολαβών του παίκτη εκείνος δύσκολα θα αποφασίσει να αποχωρήσει για μία ομάδα του ΝΒΑ με σαφώς μικρότερο… μισθό και φυσικά όχι τον ίδιο ρόλο.

