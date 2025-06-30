Νέο μεγάλο συμβόλαιο προσφέρει στον Νάιτζελ-Χέιζ Ντέιβις η Φενέρμπαχτσέ σε μια προσπάθεια να τον διατηρήσει στο ρόστερ της για τη νέα σεζόν.

Τα τουρκικά ΜΜΕ –και όχι μόνο- αναφέρουν ότι η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκανε πρόταση στον Αμερικανό για επέκταση συμβολαίου με μία μεγάλη αύξηση αποδοχών με ισχύ μέχρι και το 2028, προσπαθώντας να τον πείσει να μείνει.

Ωστόσο, στο συμβόλαιο αυτό και πάλι θα συμπεριλάβει μια επιλογή για NBA out ελπίζοντας όμως ότι με την αύξηση αυτή των απολαβών του παίκτη εκείνος δύσκολα θα αποφασίσει να αποχωρήσει για μία ομάδα του ΝΒΑ με σαφώς μικρότερο… μισθό και φυσικά όχι τον ίδιο ρόλο.

🚨🇹🇷Fenerbahçe Beko has offered a contract extension to Nigel Hayes-Davis until 2028.



The new contract would include a salary increase.



However, there is always the NBA option…



News also anticipated by @nikoskrijelj🤝#EuroLeague #Fenerbahçe #FenerbahceBeko pic.twitter.com/fUOZUlNBKq — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) June 29, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.