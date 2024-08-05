Παναθηναϊκός: Ατομικό για Νίκα, Βαγιαννίδη

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού την Τρίτη στο «Γιώργος Καλαφάτης» περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και παιχνίδι από τον Ντιέγκο Αλόνσο ενόψει του πρώτου ματς με τον Αγιαξ την ερχόμενη Πέμπτη στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.



Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Γιώργος Βαγιαννίδης και Γιώργος Νίκας λόγω των ενοχλήσεων που αισθάνθηκαν στον δικέφαλο.

Για την Τρίτη, έχει προγραμματιστεί απογευματινή προπόνηση.

