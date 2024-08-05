Παναθηναϊκός: Ατομικό για Νίκα, Βαγιαννίδη

Λογαριασμός
Ατομικό για Νίκα, Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό

Την προετοιμασία με απογευματινή προπόνηση στο «Γιώργος Καλαφάτης» συνέχισε την Τρίτη ο Παναθηναϊκός ενόψει του πρώτου αγώνα με τον Άγιαξ την Πέμπτη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού την Τρίτη στο «Γιώργος Καλαφάτης» περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και παιχνίδι από τον Ντιέγκο Αλόνσο ενόψει του πρώτου ματς με τον Αγιαξ την ερχόμενη Πέμπτη στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Γιώργος Βαγιαννίδης και Γιώργος Νίκας λόγω των ενοχλήσεων που αισθάνθηκαν στον δικέφαλο.



Για την Τρίτη, έχει προγραμματιστεί απογευματινή προπόνηση.
Πηγή: sport-fm.gr

