Αλμέιδα: «Σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους μας - Ήρθαμε να κάνουμε το παιχνίδι μας»

Μόνο η Νόα στο μυαλό της ΑΕΚ! Ο Ματίας Αλμέιδα τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα στην Αρμενία πως οι «κιτρινόμαυροι» ταξίδεψαν για να κάνουν το παιχνίδι τους. Μάλιστα, απέφυγε να σχολιάσει την κλήρωση της ΑΕΚ στα playoffs του Conference League, λέγοντας πως αν το έκανε αυτό θα ήταν ασέβεια προς τη Νόα, την οποία και σέβεται!



Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός της ΑΕΚ:

«Έχω αρκετές πληροφορίες για τον αντίπαλο. Έχω δει τα παιχνίδια της περασμένης σεζόν. Και προφανώς τα τελευταία μας για το προκριματικό. Είναι μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, που έχει καλή ιδέα και με καλούς ποδοσφαιριστές στο επιθετικό κομμάτι», είπε αρχικά.«Έχει ενσωματωθεί με την ομάδα. Προσαρμόζεται στην ομάδα. Αυτό μπορούμε να πούμε για τώρα».«Είναι δυο τα παιχνίδια. Δυο τελικοί, γιατί όποιος θέλει να συνεχίσει πρέπει να περάσει αυτά τα ματς. Και όπως πάντα σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους, αλλά ήρθαμε εδώ για να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι».«Θέλω να σας επαναλάβω αυτό που έχω ξαναπεί. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πιθανό αντίπαλο, όταν δεν έχουμε ξεκινήσει να παίξουμε με τη Νόα. Θα είναι σαν να υποτιμάμε τον αντίπαλό μας».

