Λουτσέσκου: «Τι παραπάνω κίνητρο να θέλω πέρα από αυτό της πρόκρισης;»

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Μάλμε την Τρίτη (06/08) στο πρώτο ματς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη Τύπου στο κίνητρο της πρόκρισης, τον τρόπο παιχνιδιού των Σουηδών, τους Τισουντάλι-Τσάλοφ αλλά και τον Σαμάτα.



Αναλυτικά όσα είπε:

«Εξαρτάται το τι εννοείτε να είμαστε κακοί. Αν έχουμε βάλει κάποια στάνταρ, δεν τα πιάσουμε και πάρουμε την πρόκριση, θα μετράει η πρόκριση. Κάθε φορά θέτουμε ένα στόχο. Στα δυο πρώτα ματς ο ΠΑΟΚ έβαλε στόχο να παίξει για να πάρει την πρόκριση και το κατάφερε. Για να ανέβουμε επίπεδο χρειάζεται να έχουμε μεγαλύτερη ένταση και δεν είναι εύκολο αυτό να το βρούμε καθώς το γκρουπ αλλάζει συνεχώς λόγω και των μεταγραφών».«Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης. Η ομάδα που τελείωσε τη σεζόν έπαιξε 59 παιχνίδια ενώ η φετινή μόλις ξεκίνησε. Αν περιμένατε να κερδίσουμε τα παιχνίδια με την Μπάνια Λούκα με 5-0, είναι δικό σας πρόβλημα. Αλλά ο αντίπαλος ήταν μια πρωταθλήτρια ομάδα, που ήξερε να παίρνει πράγματα από τις στιγμές στους αγώνες. Το θέμα είναι ότι κάναμε δύο νίκες, στο δεύτερο παιχνίδι δεν δεχτήκαμε φάσεις. Σε δύο ματς, η ομάδα έδειξε πως έχει τον τρόπο να νικήσει».«Για μένα υπάρχει ένα ματς αύριο και ένα σε μία εβδομάδα. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Το μόνο κίνητρο είναι να παίξουμε με τη Μάλμε. Τι παραπάνω κίνητρο να θέλω πέρα από αυτό της πρόκρισης;»«Θα είναι ένα δύσκολο ματς. Η Μάλμε είναι γεννημένη να κάνει επιθέσεις και να γεμίζει την αντίπαλη περιοχή με παίκτες. Δεν είναι όμως μόνο το στιλ παιχνιδιού αλλά και το πως θα οργανώσουμε το παιχνίδι μας, θα πρέπει να τους κάνουμε να συγχυστούν. Στο ποδόσφαιρο, η ομάδα που είναι συγκεντρωμένη, να διαχειριστεί τις καταστάσεις, θα έχει πίστη, θα πάρει αυτό που θέλει. Και μιλάμε για δυο ματς και ο αγώνας στην Τούμπα δε θα είναι εύκολος για τη Μάλμε».«Θα δείξουν τα παιχνίδια ποια θα είναι η διαχείριση των ποδοσφαιριστών. Είναι μόλις η δεύτερη φορά που συμβαίνει στην καριέρα μου. Λίγες ημέρες πριν από τα παιχνίδια να κάνω αλλαγή στην λίστα. Συνέβη άλλη μία φορά στην Σαουδική Αραβία με τον Καρίγιο. Ένιωσα πάρα πολλή πίεση και λυπάμαι γι΄αυτό που συνέβη στον Σαμάτα. Μας έδωσε πάρα πολλά πέρσι. Μας βοήθησε πολύ να πάρουμε το πρωτάθλημα αλλά και να πετύχουμε 140 γκολ. Δε θυμάμαι παίκτες να βοηθούν τόσο πολύ την ομάδα στο να σκοράρει, με πίεση, με τρεξίματα, με πολλή δουλειά στον ανασταλτικό τομέα. Και θα ξαναπώ ότι λυπάμαι και είμαι ευγνώμων».

