Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μόλις ενημερώθηκε για το θέμα που προέκυψε με τη συμμετοχή του Παραολυμπιονίκη της ποδηλασίας, Νίκου Παπαγγελή, στο επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ελβετία τον ερχόμενο Σεπτέμβρη κινητοποιήθηκε άμεσα και έδωσε λύση, καλύπτοντας όλα τα έξοδα της αποστολής.



Η σχετική ανάρτηση του Παραολυμπιονίκη μας που τώρα ετοιμάζεται για τους Παραολυμπιακούς στο Παρίσι:



«Μόλις μου ανακοινώθηκε από την ομοσπονδία ότι δεν υπάρχει μπάτζετ για τη συμμετοχή μου (ο μοναδικός στο άθλημα της ποδηλασίας) στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που είναι 3 εβδομάδες μετά από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες και αν θέλω να συμμετάσχω θα είναι με δικά μου έξοδα (κάτι που θα γίνει αναγκαστικά).

»Δεν ξέρω γιατί, τι και ποιος ευθύνεται για αυτήν την κατάσταση, αλλά δυστυχώς το καζάνι δεν έχει πάτο. Το στόρι αυτό γίνεται για να γνωρίζει ο κόσμος το τι έχει να αντιμετωπίζει ο κάθε Έλληνας αθλητής», ανέφερε αρχικά σε ανάρτησή του ο Παπαγγελής, ενώ στη συνέχεια και μετά την παρέμβαση του κ. Βρούτση, πρόσθεσε:

«Σε συνέχεια του προηγούμενου θέματος με την ομοσπονδία ΑμεΑ και την άρνηση κάλυψη της συμμετοχής μου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υπήρξε άμεση κινητοποίηση του Γιάννη Βρούτση μέσω του υπουργείου Αθλητισμού για την συμμετοχή μου και την κάλυψη όλων των εξόδων. Ευχαριστώ για την άμεση λύση του ζητήματος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.