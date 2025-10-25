Ράφα Μπενίτεθ: Το πρώτο του «πράσινο» μήνυμα στα social media

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί και με τη βούλα… τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού από το πρωί της Παρασκευής. Ο έμπειρος τεχνικός έπεσε αμέσως στα… βαθιά αφού σήμερα «ανακρίθηκε» από τους δημοσιογράφους στο Κορωπί κατά την παρουσίαση του, ενώ αύριο θα ντεμπουτάρει κόντρα στον Αστέρα.

