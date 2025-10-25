Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ράφα Μπενίτεθ: Το πρώτο του «πράσινο» μήνυμα στα social media, πανικός… στα σχόλια

Ράφα Μπενίτεθ: Δείτε το πρώτο του «πράσινο» μήνυμα στα social media- Πανικός… στα σχόλια- Ο έμπειρος τεχνικός έπεσε αμέσως στα… βαθιά 

Ράφα Μπενίτεθ: Το πρώτο του «πράσινο» μήνυμα στα social media

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί και με τη βούλα… τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού από το πρωί της Παρασκευής. Ο έμπειρος τεχνικός έπεσε αμέσως στα… βαθιά αφού σήμερα «ανακρίθηκε» από τους δημοσιογράφους στο Κορωπί κατά την παρουσίαση του, ενώ αύριο θα ντεμπουτάρει κόντρα στον Αστέρα.

PAOPANTOU

Πηγή: PAOPANTOU

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark