Παναθηναϊκός: Αποθέωση από Αλαφούζο στα αποδυτήρια και… τρελό πριμ για πρόκριση και κούπα

Ο Γιάννης Αλαφούζος αποθέωσε παίκτες και τεχνικό επιτελείο στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Πριμ 500 χιλ. ευρώ για την πρόκριση και άλλα τόσα αν κατακτήσουν το Κύπελλο  

Παναθηναϊκός

Ο Γιάννης Αλαφούζος κατέβηκε στα αποδυτήρια μετά το φινάλε της δραματικής πρόκρισης και αποθέωσε τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.

Όπως ανέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού «χρυσώνει» με πριμ 500 χιλ. ευρώ τους ποδοσφαιριστές για το γεγονός πως πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Και οι παίκτες του «τριφυλλιού» θα γίνουν κατά άλλες 500 χιλ. ευρώ πλουσιότεροι, εφόσον καταφέρουν να κατακτήσουν και το τρόπαιο στις 18 Μαΐου.

Πηγή: sport-fm.gr

