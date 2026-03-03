Παναθηναϊκός: Άνοιξε η πλατφόρμα εισιτηρίων για Μπέτις

Η διαδικασία ξεκίνησε από σήμερα Τρίτη 3/3 στις 16:30.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της φάσης των «16» του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Ρεάλ Μπέτις (19/3, ώρα Ελλάδας 22:00), θα διατεθούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ομάδας με τη μορφή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η πρώτη φάση ξεκινάει από την Τρίτη 3/3 στις 16:30 και θα αφορά αποκλειστικά τους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας.

