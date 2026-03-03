Αντίνο: Ο αφανής παράγοντας πίσω από την άνοδο του Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό

Από τη συνεχή αμφισβήτηση, τη μείωση και τα σενάρια για δανεισμό… στην αποθέωση και την αναγνώριση. Αυτά έχει ζήσει εδώ και έξι μήνες στην Ελλάδα ο Βισέντε Ταμπόρδα. Μετά τον αγώνα της Κυριακής με τον Άρη, ο Ταμπόρδα έφτασε τα 5 γκολ σε 12 εμφανίσεις με το “τριφύλλι”.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός επιβεβαίωσε, ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Εδώ και περίπου έναν μήνα έχει αλλάξει εντελώς όψη, απόδοση και διάθεση. Πολλοί υποστηρίζουν πως η έλευση του Τεττέη, με τον οποίο έχουν αποκτήσει πολύ καλή σχέση στο χορτάρι, συνέτεινε στην άνοδό του.

Πηγή: skai.gr

