Ο κύβος ερρίφθη. Η Ευρωλίγκα αποφάσισε την οριστική μετακόμιση της Dubai BC, της Χάποελ και της Μακάμπι Τελ Αβίβ σε άλλες χώρες μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Στο έκτακτο Δ.Σ. που έλαβε χώρα σήμερα από τις ομάδες μετόχους της Euroleague, πάρθηκε η απόφαση οι τρεις αυτές ομάδες να φύγουν από της χώρες τους και να αναζητήσουν νέα έδρα κάπου αλλού στην Ευρώπη, λόγω της έκρυθμης και εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο ισραηλινές ομάδες φαίνεται πως θα επιστρέψουν στις προ μηνών έδρες που χρησιμοποιήσαν για τη φετινή σεζόν.

Συγκεκριμένα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ αναμένεται να επιστρέψει στο Βελιγράδι και την «Χάλα Πιονόρ», εκεί όπου έδινε τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια τον τελευταίο 1,5 χρόνο.

Από την άλλη πλευρά, η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη θα αγωνίζεται πλέον στη Σόφια και την «Arena 8888», σε ένα γήπεδο γνώριμο για εκείνη, αφού μέχρι τον περασμένο Δεκέμβρη το χρησιμοποιούσε ως έδρα.

Όσον αφορά τον σύλλογο των ΗΑΕ, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, αφού αναγκάζεται για πρώτη φορά στη σύντομη ευρωπαϊκή ιστορία της να αλλάξει «σπίτι» και να φύγει από την «Coca-Cola Arena».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Dubai BC φαίνεται πως σκέφτεται σοβαρά να εγκατασταθεί στην Αθήνα και να χρησιμοποιήσει τη SUNEL Arena για όσο καιρό χρειαστεί.

Ωστόσο, ακόμα δεν έχει παρθεί η τελική απόφαση, με την πόλη του Σεράγεβο να είναι μία εναλλακτική λύση για τον σύλλογο του Ντουμπάι.

