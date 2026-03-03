Οι χειρότεροι φόβοι της Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με τον τραυματισμό του Ροντρίγκο επιβεβαιώθηκαν, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Βραζιλιάνος άσος υπέστη σοβαρή ζημιά.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο 25χρονος μεσοεπιθετικός έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί του γόνατο κατά τη διάρκεια της εντός έδρας ήττας-σοκ από τη Χετάφε (0-1). Ο τραυματισμός τον οδηγεί άμεσα στο χειρουργείο και τον θέτει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

Η απουσία του θα επηρεάσει και την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, καθώς ο Ροντρίγκο θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου), γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να «σφραγίσει» μια δύσκολη χρονιά για τον πρώην παίκτη της Σάντος, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από συνεχείς τραυματισμούς και δεν κατάφερε να βρει ρυθμό. Συνολικά κατέγραψε μόλις 27 συμμετοχές -αρκετές με περιορισμένο χρόνο- σημειώνοντας τρία γκολ και έξι ασίστ.

