Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκ σε Ρεάλ και Βραζιλία με Ροντρίγκο: Υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει τη σεζόν και το Μουντιάλ

Ο Βραζιλιάνος αστέρας τραυματίστηκε στο σύνδσμο στο δεξί του γόνατο και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ροντρίγκο

Οι χειρότεροι φόβοι της Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με τον τραυματισμό του Ροντρίγκο επιβεβαιώθηκαν, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Βραζιλιάνος άσος υπέστη σοβαρή ζημιά.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο 25χρονος μεσοεπιθετικός έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί του γόνατο κατά τη διάρκεια της εντός έδρας ήττας-σοκ από τη Χετάφε (0-1). Ο τραυματισμός τον οδηγεί άμεσα στο χειρουργείο και τον θέτει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

Η απουσία του θα επηρεάσει και την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, καθώς ο Ροντρίγκο θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου), γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να «σφραγίσει» μια δύσκολη χρονιά για τον πρώην παίκτη της Σάντος, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από συνεχείς τραυματισμούς και δεν κατάφερε να βρει ρυθμό. Συνολικά κατέγραψε μόλις 27 συμμετοχές -αρκετές με περιορισμένο χρόνο- σημειώνοντας τρία γκολ και έξι ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης Βραζιλία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark