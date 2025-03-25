Ολοκληρώθηκε η κορυφαία 25αδα των... αστέρων στην ιστορία της Euroleague.

Μετά από τέσσερις εβδομάδες, όπου η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ανακοίνωνε κάθε επτά ημέρες από μία πεντάδα, το Top-25 όλων των εποχών είναι πλέον γεγονός.

Πρωταθλητής σε παρουσίες δεν είναι άλλος από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και έχει δει οκτώ από τους 25 παίκτες να έχουν φορέσει τη φανέλα του.

Στη δεύτερη θέση την εν λόγω λίστας συναντάμε τον Ολυμπιακό και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με 7 παίκτες η κάθε μία ομάδα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης (6 παίκτες) και τη Φενέρμπαχτσε (5 παίκτες) να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα!

Παναθηναϊκός (8): Μποντιρόγκα, Διαμαντίδης, Τζέιμς, Σισκάουσκας, Σλούκας, Σπανούλης, Μπατίστ, Γιασικεβίτσιους.

Ολυμπιακός (7): Τεόντοσιτς, Πρίντεζης, Σπανούλης, Βούισιτς, Χάινς, Παπαλουκάς, Σλούκας.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας: (7): Τεόντοσιτς, Ντε Κολό, Σισκάουσκας, Παπαλουκάς, Χάινς, Τζέιμς, Ροντργκεθ.

Ρεάλ Μαδρίτης (6): Ντόντσιτς, Ταβάρες, Ροντρίγκεθ, Γιουλ, Ρούντι, Μποντιρόγκα.

Φενέρμπαχτσε (5): Μπογκντάνοβιτς, Γιασκεβίτσιους, Σλούκας, Μπατίστ, Ντε Κολό.

Αρμάνι Μιλάνο (4): Χάινς, Ροντρίγκεθ, Τζέιμς, Μποντιρόγκα.

Μακάμπι Τελ Αβίβ (4): Πάρκερ, Βούισιτς, Γιασικεβίτσιους, Παπαλουκάς.

Μπαρτσελόνα (3): Μποντιρόγκα, Ναβάρο, Γιασικεβίτσιους.

Εφές (3): Μίσιτς, Βούισιτς, Λάρκιν.

