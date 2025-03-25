Οι εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί ο Μπάμπης Κωστούλας στην παρθενική του σεζόν στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, όπως είναι λογικό, έχουν τραβήξει την προσοχή πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Ο 17χρονος επιθετικός των «ερυθρόλευκων» αποτελεί έναν από τα κορυφαία και πολλά υποσχόμενα wonderkid της Ευρώπης, με τον νεαρό άσο να μετρά φέτος 6 γκολ και 2 ασίστ σε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της βρετανικής «Sun», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όχι μόνο ενδιαφέρεται ζεστά για την απόκτηση του Κωστούλα, αλλά μάλιστα φέρεται να έχει «χτυπήσει» την πόρτα του Ολυμπιακού, ώστε να βολιδοσκοπήσει την κατάσταση και να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, οι βρετανοί ήρθαν σε επαφή με τον ελληνικό σύλλογο, ο οποίος ωστόσο δεν προτίθεται να πωλήσει τον νεαρό σταρ.

Παράλληλα, πέραν των «κόκκινων διαβόλων», ο δυναμικός επιθετικός βρίσκεται στο στόχαστρο και των Άρσεναλ , Τσέλσι, Τότεναμ και Άστον Βίλα, αλλά και από τις γερμανικές, Μπάγερν Μονάχου και Ντόρτμουντ, όπως και από τις ιταλικές, Γιουβέντους και Μίλαν.

