Παναθηναϊκός: Ο Λαφόν επιστρέφει από το Copa Africa, πότε θα παίξει

Το ταξίδι της Ακτής Ελεφαντοστού στην τελική φάση του Copa Africa ολοκληρώθηκε στα προημιτελικά, με την ήττα 3-2 από την Αίγυπτο. Ο Ιβοριανός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Αλμπάν Λαφόν, επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αναμένει να τον έχει ξανά στη διάθεσή του για τα επόμενα κρίσιμα ματς.

Αν ο Λαφόν προπονηθεί κανονικά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, είναι πιθανό να συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον αγώνα με τον Άρη, που θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο στις 14 Ιανουαρίου, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

