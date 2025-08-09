Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Αμερικανό σέντερ Ρισόν Χολμς, ύψους 2,06 μέτρων, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα.

Ο Χολμς, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής (08/08) έμεινε εκστασιασμένος από την υποδοχή που έλαβε από τους φιλάθλους των «πρασίνων».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Ρισόν Χολμς για τα επόμενα δύο χρόνια (1+1).



Αναλυτικά η ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ:

«Ο Παναθηναϊκός BC AKTOR ανακοινώνει με χαρά την απόκτηση του Ρίτσαν Χολμς με συμβόλαιο δύο ετών (1+1).

Ο Ρίτσαν Ντιάντε Χολμς γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1993, έχει ύψος 2,06 μέτρα και αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Ξεκίνησε το μπασκετικό του ταξίδι στο Lockport Township High School, όπου ξεχώρισε γρήγορα. Στο κολλέγιο αγωνίστηκε αρχικά στο Moraine Valley Community College (2011–12) πριν μετακομίσει στο Bowling Green State University, από όπου αποφοίτησε το καλοκαίρι του 2015.

Κατά τη διάρκεια των τριών σεζόν του στο Bowling Green, ο Χολμς έγραψε ιστορία ως ο μόνος παίκτης στο πρόγραμμα που σημείωσε πάνω από 1.000 πόντους, 600 ριμπάουντ και 200 κοψίματα. Επιπλέον, έγινε ο απόλυτος ηγέτης του σχολείου στα κοψίματα με συνολικά 244.

Η εξαιρετική του τελευταία σεζόν στο NCAA, όπου είχε μέσο όρο 14,7 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2,7 κοψίματα ανά αγώνα, του χάρισε τον τίτλο του MAC Defensive Player of the Year και την επιλογή στην All-MAC First Team. Αυτές οι επιδόσεις τον οδήγησαν στην 37η θέση του NBA Draft 2015 από τους Philadelphia 76ers.

Ο Χολμς πέρασε τρεις σεζόν στους 76ers, με μέσους όρους 7,4 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα, ενώ αγωνίστηκε και στους Delaware 87ers, την θυγατρική ομάδα του 76ers στη G-League.

Τη σεζόν 2018–19 εντάχθηκε στους Phoenix Suns, όπου είχε μέσους όρους 8,2 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 1,1 κοψίματα ανά αγώνα.

Ακολούθησαν τέσσερις σεζόν στους Sacramento Kings, με μέσους όρους 10,4 πόντους, 6,6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1,1 κοψίματα ανά αγώνα. Η σεζόν 2020–21 ήταν η καλύτερη της καριέρας του, με 14,2 πόντους, 8,3 ριμπάουντ και 1,6 κοψίματα ανά αγώνα.

Κατά την παραμονή του στους Kings, ο Χολμς πραγματοποίησε τις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της καριέρας του. Στις 4 Δεκεμβρίου 2019, σημείωσε 28 πόντους κόντρα στους Portland Trail Blazers, ενώ στις 5 Νοεμβρίου 2021, κατέγραψε νταμπλ-νταμπλ με 23 πόντους και 20 ριμπάουντ απέναντι στους Charlotte Hornets.

Επιπλέον, σε τρία διαφορετικά παιχνίδια με τη φανέλα των Kings —στις 11 Ιανουαρίου 2021 (vs. Indiana Pacers), 22 Ιανουαρίου 2021 (vs. New York Knicks) και 1 Φεβρουαρίου 2021 (vs. New Orleans Pelicans)— κατέγραψε 6 κοψίματα σε κάθε αγώνα.

Τη σεζόν 2023–24 ξεκίνησε με τους Dallas Mavericks, έχοντας μέσους όρους 8,2 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 1,1 κοψίματα ανά αγώνα. Αργότερα, εντάχθηκε στους Washington Wizards, που αποτέλεσαν τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του στο NBA. Με τους Wizards είχε μέσο όρο 7,3 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ ανά αγώνα.

Στο διάστημα της καριέρας του στο NBA, από το 2015 έως το 2025, ο Ρίτσαν Ντιάντε Χολμς αγωνίστηκε σε 492 παιχνίδια, έχοντας μέσους όρους 8,5 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα».

