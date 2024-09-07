Παναθηναϊκός: Aνακοίνωσε τον Τσεντί Οσμάν

Η μεγάλη βόμβα του Παναθηναϊκού AKTOR πήρε «σάρκα και οστά»!



Λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου το πρωί του Σαββάτου (7/9) η «πράσινη» ΚΑΕ επισημοποίησε την απόκτηση του 29χρονου Τούρκου φόργουορντ, Τσεντί Οσμάν!



Ο πρώην παίκτης των Καβαλίερς και των Σπερς αναμένεται, αύριο κιόλας (8/9) να φτάσει στην Ελλάδα, ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης!



Η επίσημη ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Τσεντί Οσμάν για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025.



Ο Τσεντί Οσμάν γεννήθηκε στις 8 Απριλίου του 1995, έχει ύψος 2.01μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ. Ο Τούρκος άσος έχει αγωνιστεί για εφτά σεζόν στο ΝΒΑ, όπου και μέτρησε 495 συμμετοχές με 9.3 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο.



Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στη Βοσνία και συγκεκριμένα στα τμήματα υποδομής της KK Bosna και το 2007 μετακινήθηκε στην Anadolu Efes. Ως το 2011 συνέχισε να αγωνίζεται στις μικρές ομάδες της Anadolu Efes, πριν δοθεί δανεικός για δύο σεζόν στην Pertevniyal.



Το 2013 επέστρεψε στην Anadolu Efes όπου αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια, συμμετέχοντας μάλιστα στη Euroleague (6.5 π. και 2.9 ρ. κατά μέσο όρο). Με την τουρκική ομάδα κατέκτησε το Κύπελλο και το Super Cup της Τουρκίας το 2015. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους επελέγη στη θέση 31 του NBA Draft από τους Minnesota Timberwolves, οι οποίοι αντάλλαξαν την ίδια ημέρα τα δικαιώματά του με τους Cleveland Cavaliers.



Τελικά, η μετακίνησή του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη έγινε τον Ιούλιο του 2017, όταν και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Cleveland Cavaliers. Εκεί παράμεινε για έξι σεζόν κορυφαία εκ των οποίων από πλευράς αριθμών ήταν η δεύτερη (2018-2019), όπου σε 76 αγώνες μέτρησε 13 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ κατά μέσο όρο.



Η σεζόν 2023-2024 τον βρήκε στους San Antonio Spurs, έχοντας 6.8 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ κατά μέσο όρο σε 72 συμμετοχές.



Ο Οσμάν ήταν μέλος των «μικρών» εθνικών της Τουρκίας από νεαρή ηλικία, συμμετέχοντας στις ακόλουθες διοργανώσεις: στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ16 του 2011, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 του 2012, στο Τουρνουά Άλμπερτ Σβάιτσερ το 2012, όπου κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο και χρίστηκε ως ο πιο Ταλαντούχος Παίκτης, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 του 2013, όπου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του 2014, όπου κέρδισε επίσης το χρυσό μετάλλιο και αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης.



Με την Εθνική Ανδρών αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, στο Ευρωμπάσκετ του 2015, στο Προολυμπιακό Τουρνουά του 2016, στο Ευρωμπάσκετ του 2017, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019 και στο Ευρωμπάσκετ του 2022.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.