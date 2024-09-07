Παναθηναϊκός: Πήρε το φιλικό τουρνουά με κεφάτους Γκραντ, Μήτογλου και Γκριγκόνις

Σε μια μέρα που φυσικά η είδηση της απόκτησης του «μπόμπερ», Τσεντί Οσμάν, μονοπώλησε το ενδιαφέρον για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του συνέχισαν την προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν με φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Αναντολού Εφές, κατακτώντας το Cedevita Tournament.



Όπως και την Παρασκευή, έτσι και σήμερα (07/09), ο Ντίνος Μήτογλου και ο εντυπωσιακός Γκραντ ήταν εκ των διακριθέντων, ενώ, ιδιαίτερα αποτελεσματικός και με... πολύ ζεστό χέρι για την περίσταση, ήταν ο Μάριους Γκριγκόνις.

Οι τρεις προαναφερθέντες ηγήθηκαν στο σκοράρισμα, φροντίζοντας για το ποσοστά ευστοχίας του «». Προσπάθησε αρκετά στο χρόνο που πήρε ο, ορεξάτος και οΟ Παναθηναϊκός AKTOR, παρά τα όποια αμυντικά κενά στο δεύτερο δεκάλεπτο, επιβλήθηκε αρκετά πιο άνετα απ’ ότι το έκανε απέναντι στην Τσεντεβίτα, μια μέρα νωρίτερα. Η διαφορά μετά το 53-43 στο 3ο δεκάλεπτο έπαρινε την... ανιούσα και αυξήθηκε μέχρι και στο, μέχρι τελικά οι «πράσινοι» να ρίξουν ταχύτητα και να κλείσει το σκορ στο: 26-14, 44-37, 66-51, 83-72

