Ολυμπιακός: Την Κυριακή τα νεότερα για Μασούρα - Δεν φαίνεται πολύ σοβαρό

Η πρώτη εκτίμηση για Μασούρα.



Ο διεθνής άσος τέθηκε νοκ-άουτ για τα δύο πρώτα παιχνίδια της Εθνικής στο Nations League (απέναντι σε Φινλανδία και Ιρλανδία) λόγω ενοχλήσεων.

Επαφή με τον παίκτη είχε και ο Ολυμπιακός και φαίνεται σε πρώτη φάση ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Ωστόσο, πιο ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν προσεχώς, καθώς θα υποβληθεί σε εξετάσεις από το τιμ της «γαλανόλευκης». Οι Πειραιώτες θα περιμένουν τα αποτελέσματα από τον έλεγχο που θα γίνει στον 30χρονο εξτρέμ, ώστε να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.