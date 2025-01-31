Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Από τα ζευγάρια Φενέρμπαχτσε-Άντερλεχτ και Τβέντε-Μπόντο Γκλιμτ η αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «16»

Ο Ολυμπιακός έμαθε τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει η αντίπαλός του στους «16» του Europa League

Europa League

Τα δύο ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλός του στους «16» του Europa League έμαθε ο Ολυμπιακός στην κλήρωση για τα playoffs, που έγινε το μεσημέρι.

Οι «ερυθρόλευκοι», που ως έβδομοι στην League Phase, θα αντιμετωπίσουν μία από τις ομάδες που θα προκύψουν από τα ζευγάρια των playoffs Φενέρμπαχτσε-Άντερλεχτ και Τβέντε-Μπόντο Γκλιμτ.

Τα παιχνίδια αυτά θα διεξαχθούν στις 13 και 20 Φεβρουαρίου.

Να σημειωθεί πως η κλήρωση για τους «16» θα πραγματοποιηθεί στις 21 Φεβρουαρίου και θα είναι η τελευταία για τη διοργάνωση, αφού τότε θα γίνουν γνωστά τα μονοπάτια μέχρι και τον τελικό του Μπιλμπάο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ματς των «16», θα διεξαχθούν στις 6 και 13 Μαρτίου, με τους Πειραιώτες να είναι γηπεδούχοι στη ρεβάνς.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Europa League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark