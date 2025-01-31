Τα δύο ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλός του στους «16» του Europa League έμαθε ο Ολυμπιακός στην κλήρωση για τα playoffs, που έγινε το μεσημέρι.

Οι «ερυθρόλευκοι», που ως έβδομοι στην League Phase, θα αντιμετωπίσουν μία από τις ομάδες που θα προκύψουν από τα ζευγάρια των playoffs Φενέρμπαχτσε-Άντερλεχτ και Τβέντε-Μπόντο Γκλιμτ.

Τα παιχνίδια αυτά θα διεξαχθούν στις 13 και 20 Φεβρουαρίου.

Να σημειωθεί πως η κλήρωση για τους «16» θα πραγματοποιηθεί στις 21 Φεβρουαρίου και θα είναι η τελευταία για τη διοργάνωση, αφού τότε θα γίνουν γνωστά τα μονοπάτια μέχρι και τον τελικό του Μπιλμπάο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ματς των «16», θα διεξαχθούν στις 6 και 13 Μαρτίου, με τους Πειραιώτες να είναι γηπεδούχοι στη ρεβάνς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.