Πανιώνιος: Φέρνει ξανά στην Ελλάδα την Σέρινταν Άτκινσον

Ηχηρή κίνηση από τον Πανιώνιο για την ενίσχυση του στα άκρα! Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του «ιστορικού», κατάφερε να ντύσει στα κυανέρυθρα την σπουδαία, Σέρινταν Άτκινσον, μέχρι το τέλος της σεζόν!
Πρόκειται για μια μεταγραφή «βόμβα» την οποία καταφέρνει να κάνει ο Πανιώνιος στην εκπνοή των μεταγραφών και που δεδομένα θα βοηθήσει στην επίλυση των επιθετικών ζητημάτων.
Η Άτκινσον είναι η MVP της περασμένης σεζόν, καθώς οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, με μυθική ανατροπή απέναντι στον Ολυμπιακό και θα συναντήσει και πάλι τον τέως προπονητή της στο «τριφύλλι», Ντράγκαν Νέσιτς!
Το βιογραφικό της Σέρινταν Άτκινσον:
2024-2025: Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
2024-2025: Grand Rapids Rise (Η.Π.Α.)
2023-2024: Παναθηναϊκός Α.Ο.
2022-2023: Μπελεντίγιεσπορ (Τουρκία)
2021-2022: Βολερό Λε Κανέ (Γαλλία)
2020-2021: Athletes Unlimited Pro League (Η.Π.Α.)
2019-2020: Μπελεντίγιεσπορ (Τουρκία)
2018-2019: Γαλατασαράι (Τουρκία)
2016-2019: Purdue University
2014-2016: Long Beach State University (Η.Π.Α.)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.