Πανιώνιος: Φέρνει ξανά στην Ελλάδα την Σέρινταν Άτκινσον

Ηχηρή κίνηση από τον Πανιώνιο για την ενίσχυση του στα άκρα! Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του «ιστορικού», κατάφερε να ντύσει στα κυανέρυθρα την σπουδαία, Σέρινταν Άτκινσον, μέχρι το τέλος της σεζόν!



Πρόκειται για μια μεταγραφή «βόμβα» την οποία καταφέρνει να κάνει ο Πανιώνιος στην εκπνοή των μεταγραφών και που δεδομένα θα βοηθήσει στην επίλυση των επιθετικών ζητημάτων.

Το βιογραφικό της Σέρινταν Άτκινσον:

Η Άτκινσον είναι η, καθώς οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, με μυθική ανατροπή απέναντι στον Ολυμπιακό και θα συναντήσει και πάλι τον τέως προπονητή της στο «τριφύλλι», Ντράγκαν Νέσιτς!Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.Grand Rapids Rise (Η.Π.Α.)Παναθηναϊκός Α.Ο.Μπελεντίγιεσπορ (Τουρκία)Βολερό Λε Κανέ (Γαλλία)Athletes Unlimited Pro League (Η.Π.Α.)Μπελεντίγιεσπορ (Τουρκία)Γαλατασαράι (Τουρκία)Purdue UniversityLong Beach State University (Η.Π.Α.)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.