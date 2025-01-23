Παναθηναϊκός AKTOR-Ζάλγκιρις: Με φόρα από το ντέρμπι «αιωνίων» για το άλμα τετράδας

Μετά τον θρίαμβο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός καλείται να παρουσιάσει ανάλογο πρόσωπο και κόντρα στη Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ για την 23η αγωνιστική της Euroleague (21:15, Νοvasports, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) και να επιστρέψει στις νίκες στη διοργάνωση!

Στον πρώτο γύρο οι Λιθουανοί είχαν επικρατήσει 84-77 με τον Λόκι Γουόκερ να σημειώνει 24 πόντους και τον Κέντρικ Ναν να είναι πρώτος σκόρερ για τους πρωταθλητές Ευρώπης με 19 πόντους.

Η περασμένη εβδομάδα ήταν για τον Παναθηναϊκό όντως… διαβολοβδομάδα. Δεν πήγε τίποτα καλά για το τριφύλλι, το οποίο γνώρισε δύο διαδοχικές ήττες από Μπαρτσελόνα με 82-73 και Μπασκόνια με 91-77 στην Ισπανία και με ρεκόρ 13-9 (6η θέση), το πλεονέκτημα έδρας μόνο εξασφαλισμένο δεν είναι αυτήν την στιγμή.

Για αυτό και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να αποφύγει κάθε λάθος από εδώ και πέρα, διότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία και με όπλο του το κατάμεστο ΟΑΚΑ να επιστρέψει στις προ «διαβολομβομάδας» εμφανίσεις. Κάτι που θέλει να κάνει και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος - όπως και ο ίδιος παραδέχθηκε - δεν ήταν καλός στις ήττες από τις ισπανικές ομάδες και πρώτο του μέλημα είναι να αρχίζει να κάνει και πάλι εμφανίσεις αντάξιες ενός επικείμενου MVP!

Πολλά τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Αταμάν να χάνει ακόμα έναν σέντερ, καθώς έπειτα από τον Λεσόρ, τραυματίστηκε και ο Ομέρ Γιουρτσέβεν. Ο Τούρκος αποχώρησε στην αρχή του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου 1-2 μήνες. Στα θετικά η επιστροφή στην αποστολή των «πρασίνων» του Νίνου Μήτογλου και του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Από την άλλη, η Ζάλγκιρις διανύει μια περίοδο κάμψης, καθώς έχει μόλις μία νίκη στα τελευταία έξι παιχνίδια της στην Euroleague. Συγκεκριμένα οι Λιθουανοί έχουν γνωρίσει τον τελευταίο μήνα ήττες από την Βιλερμπάν (με 72-78 εντός), την Μακάμπι (με 95-78 εκτός), τον Ολυμπιακό (με 85-92 εντός), την Ρεάλ Μαδρίτης (με 64-83 εντός) και την Φενέρμπαχτσε (με 98-86 εκτός) ενώ την περασμένη «διαβολοβδομάδα» κατάφεραν να νικήσουν μόνο τη Βίρτους Μπολόνια στο εντός έδρας παιχνίδι της με 77-68.

Πλέον το ρεκόρ της είναι στο 11-11 (12η θέση) και αν δεν αλλάξει άμεσα εικόνα δεν αποκλείετια να χάσει… το τρένο ακόμα και των play in. Ο Τόμας Ντίμσα θα είναι σίγουρα απών, ενώ αμφίβολοι είναι οι Λαουρίνας Μπιρούτις και Άλεν Σμάιλαγκιτς.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής στην Euroleague:

Τετάρτη (22/01)

Παρτίζαν - Παρί 92-86

Πέμπτη (23/01)

Εφές - Αρμάνι Μιλάνο (19:30)

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας (21:05)

Παναθηναϊκός - Ζάλγκρις (21:15)

Μπολόνια - Μονακό (21:30)

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπασκόνια (21:45)

Παρασκευή (24/01)

Βιλερμπάν - Μπαρτσελόνα (21:00)

Άλμπα Βερολίνου - Μπάγερν Μονάχου (21:00)

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (21:15)

