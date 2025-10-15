Οι Θάντερ πήραν μια σπουδαία νίκη με 116-112 απέναντι στους Μπακς, σε ένα άκρως ανταγωνιστικό φιλικό προετοιμασίας. Η ομάδα του Μαρκ Ντέιγκνολτ «γκρέμισε» το αήττητο των Μπακς στα ματς της preseason, δείχνοντας εξαιρετική ετοιμότητα ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σκοράροντας 23 πόντους σε μόλις 19 λεπτά, με 8/10 σουτ. Από κοντά και ο Μπράντεν Κάρλσον, που πρόσθεσε 17 πόντους και καθοριστικές ενέργειες στο δεύτερο ημίχρονο.

Για τους Μπακς, ο Κόουλ Άντονι σημείωσε 21 πόντους, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 16 πόντους και μερικές εντυπωσιακές στιγμές, δείχνοντας σε καλή αγωνιστική κατάσταση.

Η Οκλαχόμα ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι, με 6/6 σουτ στο πρώτο πεντάλεπτο και πίεση σε όλο το γήπεδο. Η άμυνά της ανάγκασε τους Μπακς σε 10 λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο, αποκτώντας προβάδισμα. Παρά την προσπάθεια των Πόρτερ Τζούνιορ και Τρεντ Τζούνιορ, οι Θάντερ έδειχναν πιο έτοιμοι και συγκεντρωμένοι.

Στη δεύτερη περίοδο, ένα ξέσπασμα 16-0 με ηγέτη τον Κάρλσον ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έκλεισε το ημίχρονο με 23 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του στο 73-65.

Ο Γιάννης μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο με ένα θεαματικό ανάποδο κάρφωμα, ενώ ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ έφερε το ματς στα ίσα με τρίποντο για το 74-74. Οι Μπακς πέρασαν μπροστά στο τέλος της τρίτης περιόδου (90-87), χάρη στην ενέργεια των Ράιαν Ρόλινς και Άντονι, που συνέχισαν να σκοράρουν από την περιφέρεια.

Η Θάντερ αντέδρασε στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Κάρλσον να σκοράρει κρίσιμα τρίποντα και τον Ουσμάν Ντιένγκ να κάνει τη διαφορά στην άμυνα με τάπα και εύστοχο τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Πιτ Νανς μείωσε για τους Μπακς σε 114-112, αλλά ο Κρις Γιάνγκμπλαουντ ευστόχησε σε δύο βολές που «σφράγισαν» τη νίκη για την Οκλαχόμα.

