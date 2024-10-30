Ένα μήνυμα προς τους οπαδούς της ομάδας που θα δώσουν το «παρών» σήμερα το βράδυ στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της Ευρωλίγκας δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Σε αυτό τους ενημερώνει για κάποια σημαντικά στοιχεία για το σημερινό ματς…

Μήνυμα προς τους φιλάθλους μας

Εν όψει της αποψινής εντός έδρας αναμέτρησης με την LDLC ASVEL Villeurbanne (30/10, 21:15) για την 6η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους της για τα κάτωθι:

• Οι θύρες θα ανοίξουν στις 18:30, γι’ αυτό καλείστε να προσέλθετε στο γήπεδο το συντομότερο δυνατό. Δεκάδες δράσεις θα λάβουν χώρα εντός και εκτός του γηπέδου, ενώ θα υπάρξουν και πολλές εκπλήξεις για όσους προσέλθουν νωρίς στο ΟΑΚΑ.

• Τα εισιτήρια, τόσο τα μεμονωμένα όσο και τα διαρκείας, είναι αυστηρώς προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται σε άλλους.

• Υπενθυμίζεται ότι είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των εισιτηρίων μέσω του Gov Wallet προκειμένου να είναι εφικτή η είσοδος στο γήπεδο. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα στη διαδικασία support.gov.gr/.

• Δεν πλησιάζουμε στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Στηρίζουμε την ομάδα μόνο με τη φωνή μας. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε συσκευές laser και καπνογόνα, καθώς οι κυρώσεις θα είναι δεδομένες και συνδέονται με ποινές κεκλεισμένων των θυρών.

• Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους κατόχους court-side εισιτηρίων, λόγω της θέσης τους στο γήπεδο. Δεν απαντάμε σε οποιουδήποτε είδους πρόκληση και δεν αφήνουμε κανέναν να χαλάσει τη μοναδική ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ.

• Δεν αναρτούμε πανό ή άλλες επιγραφές πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα, με περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό ή σεξιστικό, διότι θα επιφέρουν βαρύτατα πρόστιμα στην ομάδα μας, αλλά και αγώνες χωρίς την παρουσία σας.

• Σημειώνεται ότι ο νέος νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός, προβλέποντας «βαριές» ποινές, άμεσα εφαρμόσιμες, οι οποίες φτάνουν μέχρι και την απαγόρευση εισόδου των φιλάθλων στο γήπεδο και τη διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών.

• Όταν έρθει η στιγμή να παρακολουθήσουμε τον αγώνα, καθόμαστε αυστηρά και μόνο στη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό μας.

• H είσοδος των φιλάθλων στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ θα γίνεται από τις Πύλες A’ (εξαιρούνται οι μοτοσυκλέτες) και Δ’.

• Τα διαθέσιμα parking για όσους προσέλθουν στο γήπεδο με ιδιωτικά οχήματα θα είναι: το P4, το P6, το Parking χορηγών (στη διασταύρωση των οδών «Κύμης» και «Νερατζιωτίσσης») καθώς και εκείνο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών «Σπύρου Λούη» και «Κύμης».

• Σταθμεύουμε το όχημά μας αποκλειστικά στις καθορισμένες θέσεις στάθμευσης που βρίσκονται στα Parking του ΟΑΚΑ και όχι στα πεζοδρόμια, ώστε να μην παρενοχλείται η διέλευση των υπόλοιπων οχημάτων.

• Ακολουθούμε τις υποδείξεις των security, με σκοπό τη σωστή κατανομή των οχημάτων στα Parking και την αποφυγή της ταλαιπωρίας μας στην έξοδο.

• Υπενθυμίζεται πως στους αγώνες της Eurolague, η είσοδος των παιδιών άνω των τριών ετών γίνεται αποκλειστικά με την επίδειξη ξεχωριστού εισιτηρίου και σε καμία περίπτωση με αυτό του γονέα.

