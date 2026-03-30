Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός: Ντέρμπι γοήτρου στο Telekom Center Athens

Πέμπτο ντέρμπι «αιωνίων» στη σεζόν! Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (19:00, ΕΡΤ 2, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr), στο ματς που θα ρίξει την αυλαία της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Πρόκειται για ένα ματς χωρίς βαθμολογική σημασία, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» με ρεκόρ 20-0 έχουν ήδη εξασφαλίσει ουσιαστικά το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs, καθώς οι «πράσινοι» δεν έχασαν μόνο στο ΣΕΦ στον πρώτο γύρο, αλλά ακόμη τρία παιχνίδια από Άρη Betsson, Κολοσσό Ρόδου και Ηρακλή, πέφτοντας στο 17-4.

Παρόλα αυτά, το γόητρο είναι πάντα σημαντικό σε αυτά τα παιχνίδια, αν και κανένας από τους δύο «αιώνιους» δεν πρόκειται να ρισκάρει, ενόψει των πολύ σημαντικών υποχρεώσεών τους στη Euroleague. Ειδικά ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα κρισιμότατο παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια (02/04, 20:00), το οποίο θα κρίνει πολλά για την τελική του κατάταξη στη βαθμολογία.

Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ένα σημαντικό 2Χ2 στη «διαβολοβδομάδα» απέναντι σε Dubai BC και Μονακό. Τα ερωτηματικά για τους διαθέσιμους είναι πάντως αρκετά, καθώς οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα) Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (γαστρεντερίδα), Τζέριαν Γκραντ (ρωγμώδες κάταγμα στο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού), Νίκος Ρογκαβόπουλος (θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού) και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού ποδιού) δεν προπονήθηκαν την προηγούμενη μέρα του αγώνα.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός είχε μία αγωνιστική υποχρέωση μέσα στην εβδομάδα όμως αυτή δεν είχε θετική κατάληξη, καθώς ηττήθηκε 85-84 από τη Βαλένθια στην Ισπανία. Εκτός θα μείνει ο τιμωρημένος Εβάν Φουρνιέ, ενώ δεν είναι δηλωμένοι στο εγχώριο ρόστερ οι Μουσταφά Φαλ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κόρι Τζόζεφ. Το δίλημμα που έχει ο Γιώργος Μπαρτζώκας αφορά την εξάδα των ξένων, με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Άλεκ Πίτερς, Τάισον Γουόρντ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Φρανκ Νιλικίνα να δείχνουν ότι έχουν καπαρωμένη θέση.

Οι διαιτητές του αγώνα δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί, και θα οριστούν μερικές ώρες πριν το παιχνίδι.

