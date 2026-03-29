Έντονη ανησυχία προκάλεσε στο ρουμανικό και κατ' επέκταση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο το μεσημέρι της Κυριακής (29/3) ότι ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της προπόνησής της Εθνικής ομάδάς και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

Ο πολύπειρος προπονητής, πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, παραχώρησε δήλωση σε Μέσο της χώρας, ξετυλίγοντας το «κουβάρι» του επεισοδίου και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπέστη καρδιακή προσβολή.

«Θύμωσα πολύ όταν άρχισα να αναλύω τον αγώνα με την Τουρκία, παρόλο που είχαν ήδη περάσει 3 μέρες. Και αυτή η κατάσταση νευρικότητας με έκανε να νιώσω άρρωστος. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα πλέον να αναπνεύσω κανονικά», ανέφερε.

Εν συνεχεία ο Λουτσέσκου, συμπλήρωσε: «Σε καμία περίπτωση δεν έπαθα καρδιακή ανακοπή, επειδή είδα ότι κάποιοι το έγραψαν αυτό. Υπήρχαν μαρμαρυγές. Η πρώτη φορά που μου συνέβη ήταν όταν ήμουν στην Μπρέσια. Έκανε πολύ κρύο έξω τότε και με πήγαν στο νοσοκομείο. Μου είπαν ότι αν δεν ξεπεράσω την μαρμαρυγή μόνος μου, τότε το επόμενο πρωί θα μου έκαναν ηλεκτροσόκ, αλλά το πρωί ο σφυγμός μου είχε επανέλθει. Μετά, είχα αυτό με μαρμαρυγές στο τέλος του περασμένου έτους. Τώρα πάλι. Θα κάνω άλλη μια σειρά εξετάσεων αύριο».

Τέλος σημείωσε ότι δεν θα ταξιδέψει στην Μπρατισλάβα για το ματς της Ρουμανίας με τη Σλοβενία: «Πού αλλού μπορώ να πάω; Ποιος θα με αφήσει να φύγω μετά από όλο αυτό το χάος που έγινε σήμερα; Ελπίζω τα παιδιά να τα καταφέρουν και χωρίς εμένα, αν και δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα ενός τέτοιου αγώνα και γιατί η FIFA αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο».

