Τιμωρία στον ΠΑΟΚ για τα συμβάντα στο ματς με τον Παναθηναϊκό αποφάσισε ο αθλητικός δικαστής.

Με αφορμή κατά κύριο λόγο τη συμπεριφορά οπαδού από τα court seats ο οποίος έφτυσε τον Ματίας Λεσόρ στη λήξη του αγώνα, στην ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης επιβλήθηκε μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών.

Παράλληλα ο «δικέφαλος του Βορρά» θα κληθεί να πληρώσει και πρόστιμο, το συνολικό ύψος του οποίου θα φτάσει τις 5.700 ευρώ.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ),

α) χρηματικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων (700,00) ευρώ εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων καθώς και

β) ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από θεατή με courtside seat, κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) που διεξήχθη την 18-5-2024».

