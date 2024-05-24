Η μεγάλη ώρα πλησιάζει στο Βερολίνο, με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό να αντιμετωπίζουν απόψε Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης αντίστοιχα στον δρόμο για τον τελικό της Euroleague.

Οι δρόμοι της γερμανικής πρωτεύουσας έχουν γεμίσει με οπαδούς των τεσσάρων ομάδων με το ελληνικό στοιχείο να είναι έντονο – και συχνά να εντοπίζεται... παρέα!

Οι απεσταλμένοι του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 είναι εκεί και ο Νίκος Ζέρβας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με φίλους των δύο αιωνίων αντιπάλων που βρίσκονται μαζί στο Βερολίνο στη fan zone του Final Four.

Δείτε το βίντεο

@sporfm946 🤝Φίλαθλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μαζί στη fan zone του Βερολίνου, λίγες ώρες πριν την έναρξη του Final Four. #euroleague #finalfour2024 #olympiacosbc #paobc ♬ original sound - sporfm946

