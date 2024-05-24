Τίτλοι τέλους μπήκαν και επίσημα στη συνεργασία του Τσάβι με την Μπαρτσελόνα, καθώς οι Καταλανοί ανακοίνωσαν την αποχώρηση του θρύλου του συλλόγου από τον πάγκο.



Ήταν ήδη γνωστό ότι ο 44χρονος προπονητής δεν θα συνεχίσει στους «μπλαουγκράνα», με τον Χάνσι Φλικ να θεωρείται πως είναι έτοιμος να τον αντικαταστήσει.



Στη σχετική ανακοίνωση, η Μπάρτσα αναφέρει πως ο Τσάβι ενημερώθηκε σήμερα σχετικά από τον Ζοάν Λαπόρτα, ενώ γίνεται επίσης λόγος για ενημέρωση για το μέλλον μέσα στις επόμενες μέρες.



Ο Καταλανός τεχνικός κάθισε για 2,5 χρόνια στον πάγκο της ομάδας της καρδιάς του, μετρώντας ένα πρωτάθλημα και ένα ισπανικό Super Cup.

