Ατσαλάκωτος Ολυμπιακός στο Παρίσι, δεν το κουνάει από την κορυφή

Με Γκος, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στη διάθεσή του Γουόκαπ, Βιλντόσα, αλλά και τους σταθερά απόντες Έβανς και Ράιτ, ενώ ο Τιάγκο Σπλίτερ επέλεξε για την αρχική του πεντάδα τους Σορτς, Μάλκολμ, Γουόρντ, Γιάντουνεν και Χέιζ.

Η αναμέτρηση στην κατάμεστη «Adidas Arena» ξεκίνησε με τον Φαλ να σερβίρει στον Βεζένκοφ για το πρώτο καλάθι του ματς και με τον Χέιζ να ισοφαρίζει ευστοχώντας στη λήξη του χρόνου επίθεσης της Παρί, ενώ ο Φαλ στο πολύ κακό του ξεκίνημα (είχε και ένα μπλοκ) έκανε το 5-2. Κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος σκόραρε με καλάθι-φάουλ, τρίποντο και λέι απ, φτάνοντας από πολύ νωρίς τους 10 πόντους, για να διαμορφώσει το 13-7! Ο Φουρνιέ με τρίποντό του έδωσε για πρώτη φορά διψήφιο στον Ολυμπιακό (18-7), με την Παρί να απαντά με τον Ουατάρα, ενώ ο «καυτός» Βεζένκοφ συνέχισε… το βιολί του, φτάνοντας τους 17 προσωπικούς πόντους στην πρώτη περίοδο για το 10-30! Λίγο νωρίτερα ο Γκος σκόραρε με τρίποντο μετά από την πέμπτη ασίστ του Παπανικολάου, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με την Παρί να μειώνει σε 15-30, με τρίποντο του Γουόρντ και καλάθι του Γιάντουνεν, μετά από επιθετικό του ριμπάουντ.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μην έχει πόιντ γκαρντ στο παρκέ και με τους «ερυθρόλευκους» να χάνουν τον εξαιρετικό τους ρυθμό, σκοράροντας μόλις με ένα λέι απ του Φουρνιέ στα πρώτα τέσσερα λεπτά της περιόδου και επιτρέποντας στην Παρί να φτιάξει σερί 14-2 και να μειώσει στους 8 (24-32). Με τον Γκος να επιστρέφει στο παρκέ οι Πειραιώτες βρήκαν ξανά τα πατήματά τους, βάζοντας τέλος στο σερί μετά από όμορφη ασίστ του ΜακΚίσικ και καλάθι-φάουλ από τον Πίτερς, ενώ ο Λαρεντζάκης ήρθε από τον πάγκο και έδωσε σημαντικότατες λύσεις σε άμυνα και επίθεση του Ολυμπιακού! Ευστόχησε σε συνεχόμενα τρίποντα βάζοντας την ομάδα του Μπαρτζώκα στο +20 (24-44), παίζοντας παράλληλα εξαιρετικές άμυνες, ενώ ο Λο με τρίποντο μείωσε σε 29-45, πριν ο Χέιζ καρφώσει μετά από την πέμπτη ασίστ του Σορτς για το 31-45. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Λαρεντζάκη να βάζει τρελό εν κινήσει τρίποντο, έχοντας τους 10 από τους 18 πόντους του Ολυμπιακού στο δεκάλεπτο και βάζοντας την ομάδα του στο +17 (31-48)!

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, η Παρί έφτιαξε σερί 6-0 με καλάθια των Χέιζ, Σορτς και Γουόρντ για το 37-48, ενώ ο Γουόρντ ευστόχησε σε τρίποντο, φτάνοντας τους 10 προσωπικούς πόντους και ρίχνοντας τη διαφορά σε μονοψήφιο (40-49). Ο Φουρνιέ έδωσε τη λύση με όμορφη εκτέλεση για το 40-51, ο Μάλκολμ πήρε καλάθι φάουλ αλλά αστόχησε στη βολή, ενώ ο Γκος με υπέροχη σταυρωτή και floater έκανε το 42-53, πριν οι Φουρνιέ και Βεζένκοφ ευστοχήσουν σε συνεχόμενα τρίποντα για το 44-59! Ο Γκος συνέχισε να ενορχηστρώνει άψογα τις επιθέσεις του Ολυμπιακού, σερβίροντας κάρφωμα στον Φαλ για το 46-61, με τον Ιφί να δίνει λύσεις στην Παρί, μειώνοντας σε 49-61 με συνεχόμενους πόντους του. Ο Ουατάρα με τρίποντο έκανε ξανά μονοψήφια τη διαφορά, με τον Φουρνιέ να απαντά για το 52-64, ενώ Ιφί και Σορτς με λέι απ τους σε πολύ γρήγορες επιθέσεις της Παρί, διαμόρφωσαν το 56-65. Μετά από αντιαθλητικό του Γκος στον Ιφί, ο γκαρντ της Παρί μείωσε σε 58-65 και ο Βεζένκοφ ευστόχησε από την γραμμή μετά από τεχνική ποινή στον Σπλίτερ, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με τον Ολυμπιακό στο +9 (58-67).

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με την Παρί να μειώνει σε 60-67 μετά από συνεχόμενα επιθετικά της ριμπάουντ, με τον Παπανικολάου να παίρνει και εκείνος επιθετικό ριμπάουντ, δίνοντας και την ασίστ στον Μιλουτίνοφ, ο οποίος έκανε το 62-71 από κοντά. Ο Σορτς με συνεχόμενους πόντους του έκανε το 65-71, ο Γκος σκόραρε με floater και ο Χέιζ έκανε το 67-73 με alley-oop κάρφωμα μετά από την 8η ασίστ του Σορτς, ενώ ο Μιλουτίνοφ έφτασε τους 6 πόντους στο δεκάλεπτο, επαναφέροντας τον Ολυμπιακό στο +8 (67-78). Ο Φουρνιέ σέρβιρε ασίστ για το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ και ο Γκος με μεγάλο τρίποντο έκανε το 67-80

Τα δεκάλεπτα: 15-30, 31-48, 58-67, 73-90

