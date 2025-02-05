Λογαριασμός
Δύο φορές μέσα σε πέντε μέρες θα παίξουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ

Στις 26 Φεβρουαρίου η πρώτη αναμέτρηση για το Κύπελλο, στο Καραϊσκάκη - Στις 2 Μαρτίου ο αγώνας πρωταθλήματος στο OPAP Arena

ΟΣΦΠ - ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ.

Το πρώτο ματς αναμένεται να γίνει στις 26 Φεβρουαρίου στο Καραϊσκάκη, με τις δύο ομάδες να ανταμώνουν ξανά μέσα σε πέντε μέρες.

Βλέπετε, στις 2 Μαρτίου είναι προγραμματισμένο το μεταξύ τους ντέρμπι για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους δύο αντιπάλους να κοντράρονται αυτή τη φορά στην OPAP Arena.

