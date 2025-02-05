Βιτόρια: Οι λεπτομέρειες δεν ήταν με το μέρος μας

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 1-0 από τον Ολυμπιακό και παράλληλα αποκλείστηκε, από το γκολ του Χρήστου Μουζακίτη στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Με τον Ρουί Βιτόρια να επισημαίνει ότι οι λεπτομέρειες, που έμελλε να κρίνουν και την έκβαση του ντέρμπι, δεν ήταν με το μέρος του «τριφυλλιού».

«Ήταν ένα παιχνίδι όπως το σχεδιάσαμε, θα κρινόταν στις λεπτομέρειες. Αυτές δεν ήταν μαζί μας στην τελευταία φάση. Είχαμε ευκαιρία να σκοράραμε, αλλά η τύχη και η αποτελεσματικότητα έκρινε το ματς στην αμέσως επόμενη φάση. Το ματς ήταν ισορροπημένο και αμφίρροπο. Στο πρώτο μέρος ήμασταν καλύτεροι, σπάσαμε το πρέσινγκ του αντιπάλου και είχαμε κάποιες προϋποθέσεις για να απειλήσουμε», δήλωσε αρχικά ο Βιτόρια στην COSMOTE TV.

Και πρόσθεσε: «Στο δεύτερο μέρος δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο στο πρώτο. Ο Ολυμπιακός πήρε μέτρα αλλά δεν έγινε απειλητικός. Μας έλειψε η επιθετικότητα σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού για να βγάλουμε την μπάλα και να κάνουμε κάποιες αντεπιθέσεις ή να απειλήσουμε όταν ήταν είχαμε την μπάλα. Η ατομική ποιότητα και η έμπνευση κρίνει το αποτέλεσμα. Οι λεπτομέρειες δεν ήταν με το μέρος μας».

