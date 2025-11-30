Αντετοκούνμπο: «Σε 4-5 χρόνια θέλω να είμαι πρώτος σκόρερ στο ΝΒΑ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έσπασε το φράγμα των 21.000 πόντων στην καριέρα του, αλλά δεν μένει σε αυτό και θέλει να κατακτήσει την κορυφή. Εκεί όπου βρίσκεται με 42.250 πόντους ο Λεμπρόν Τζέιμς.

«Πρέπει να σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες. Μιλάμε για τον Τζόρνταν, τον Κόμπι, τον Λεμπρόν, τον Τσάμπερλεϊν και τον Ντουράντ. Μιλάμε για τους GOAT των GOAT. Το να είμαι στην ίδια λίστα μαζί τους είναι απίστευτο. Δεν πιστεύω πως έχω πετύχει όσα εκείνοι, έχω πολλά περιθώρια βελτίωσης για να συνεχίσω να γράφω την κληρονομιά μου. Το να φτάσω στην κορυφή των σκόρερ δεν νομίζω πως είναι 6, 7, 8 χρόνια μακριά. Πιστεύω πως είναι 4-5 χρόνια μακριά. Πιστεύω πως θα το καταφέρω. Είναι κάτι που θέλω να κάνω. Όμως αυτό είναι πολύ μακρινό, μιλάμε για 4-5 χρόνια μπροστά, μπορεί τότε να έχω άλλα τέσσερα παιδιά. Μπορεί να με έχει εγκαταλείψει η γυναίκα μου. Ποιος ξέρει; Πριν 4-5 χρόνια δεν είχα τίποτα, δεν είχα παιδιά και τώρα έχω τέσσερα. Γι’ αυτό το μόνο που σκέφτομαι είναι το ματς της Δευτέρας με τη Γουάσινγκτον και να είμαστε υγιείς. Όταν τελειώσουν όλα αυτά, τότε θα καθίσουμε κάτω και θα κάνουμε τα μαθηματικά. Δεν ξέρω τι σχέδια έχει ο Θεός για εμένα στο μέλλον. Πρέπει να συνεχίσω με το κεφάλι κάτω, να δουλεύω σκληρά, να παραμένω πειθαρχημένος, να είμαι διαθέσιμος για τους συμπαίκτες μου και ξέρω ότι σπουδαία πράγματα θα συμβούν, επειδή δουλεύω σκληρά. Δε νομίζω ότι υπάρχει κάποιος πιο πειθαρχημένος από μένα, οπότε ξέρω ότι σπουδαία πράγματα έρχονται», τόνισε ο 31χρονος σούπερ σταρ.

«Νομίζω ότι όταν ήμουν νεαρότερος, μερικά χρόνια πριν, ήμουν κάπως ‘ναι, είναι άλλη μία ημέρα στο γραφείο. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου να πάω σπίτι’. Τώρα όσο μεγαλώνεις, αρχίζεις να εκτιμάς αυτές τις στιγμές και δεν τις θεωρείς δεδομένες. Ο κόουτς Ρίβερς ήρθε και μου είπε ότι υπάρχουν μόνο 11-12 παίκτες που έχουν σκοράρει 21.000 πόντους με μία ομάδα στην ιστορία και λέω "ουάου". Όντας ένα παιδί από την Ελλάδα, από τα Σεπόλια, όπου μεγάλωσα σε μία μικρή γειτονιά, όπου δεν συμβαίνουν πολλά μεγάλα πράγματα, το να μπορείς να είσαι σε αυτό το επίπεδο και 13 χρόνια αργότερα να σκοράρεις 21.000 πόντους, το εκτιμώ πολύ. Είχα σπουδαία υποστήριξη, την οικογένειά μου, τον Θεό, με έχουν οδηγήσει μέσα από όλη αυτή την πορεία. Είμαι χαρούμενος. Έχω πολλά πράγματα, πολλά κεφάλαια, θέλω να συνεχίσω μπροστά, οπότε μένω συγκεντρωμένος. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Τώρα πρέπει να αρχίσεις από τα μικρά πράγματα. Πρέπει να νικήσουμε δύο παιχνίδια στη σειρά. Έχουμε άλλο ένα ματς σε δύο ημέρες και δεν έχει σημασία ποιοι είναι οι στόχοι μου σε πέντε, επτά, δέκα χρόνια. Πρέπει να επιβιώσουμε. Τη Δευτέρα πρέπει να επιβιώσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Παίρνουμε ένα ματς τη φορά. Αυτό έχω κάνει σε ολόκληρη την καριέρα μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα, ότι θα είμαι σε αυτή τη θέση, σε αυτή την καρέκλα για τόσα πολλά χρόνια», πρόσθεσε ο άσος των Μπακς.

