Τίμησε τη μνήμη του Κώστα Νεστορίδη πριν τη σέντρα ο Παναιτωλικός - Δείτε βίντεο

Ο Παναιτωλικός πριν την έναρξη του αγώνα με την ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη του θρύλου της Ένωσης, Κώστα Νεστορίδη

Νεστορίδης

Ο Παναιτωλικός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Αγρίνιο στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους γηπεδούχους να τιμούνε τη μνήμη του θρύλου της Ένωσης, Κώστα Νεστορίδη, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.

Μετά την έξοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, εμφανίστηκε μια φωτογραφία του Νεστορίδη στα μάτριξ του γηπέδου, ενώ οι παίκτες της ομάδας της Αιτωλοακαρνανίας κράτησαν μια φανέλα, τιμώντας τη μνήμη ενός παίκτη που έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομα του στην ιστορία του συλλόγου.

Πηγή: sport-fm.gr

