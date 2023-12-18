Έφυγε από τη ζωή ο Ουακίλι - Είχε αγωνιστεί στη Ξάνθη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών ο Αμπντεραχίμ Ουακίλι, με τα αίτια του θανάτου να μην γίνονται γνωστά.

Ο Μαροκινός διεθνής επιθετικός, Αμπντεραχίμ Ουακίλι είχε αγωνιστεί στην Ξάνθη από τον Ιούλιο του 2001 έως και τον Ιανουάριο 2003.

Με τη φανέλα της ακριτικής ομάδας είχε αγωνιστεί σε 29 παιχνίδι και είχε σκοράρει 14 φορές, με κορυφαία στιγμή στη θητεία του στα ελληνικά γήπεδα το 4-2 επί του Αιγάλεω στο οποίο είχε πετύχει και τα τέσσερα γκολ της ομάδας του.

Ο Μαροκινός είχε αγωνιστεί στη Γερμανία με τη φανέλα των Μάιντς, Μόναχο 1860 και της Καρλσρούης.

