Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έφυγε από τη ζωή ο Αμπντεραχίμ Ουακίλι - Είχε αγωνιστεί στη Ξάνθη

Σε ηλικία 53 ετών έφυγε από τη ζωή σήμερα ο Αμπντεραχίμ Ουακίλι οποίος είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ξάνθη.  

Έφυγε από τη ζωή ο Ουακίλι - Είχε αγωνιστεί στη Ξάνθη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών ο Αμπντεραχίμ Ουακίλι, με τα αίτια του θανάτου να μην γίνονται γνωστά.

Ο Μαροκινός διεθνής επιθετικός, Αμπντεραχίμ Ουακίλι είχε αγωνιστεί στην Ξάνθη από τον Ιούλιο του 2001 έως και τον Ιανουάριο 2003.

Με τη φανέλα της ακριτικής ομάδας είχε αγωνιστεί σε 29 παιχνίδι και είχε σκοράρει 14 φορές, με κορυφαία στιγμή στη θητεία του στα ελληνικά γήπεδα το 4-2 επί του Αιγάλεω στο οποίο είχε πετύχει και τα τέσσερα γκολ της ομάδας του.

Ο Μαροκινός είχε αγωνιστεί στη Γερμανία με τη φανέλα των Μάιντς, Μόναχο 1860 και της Καρλσρούης.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποδοσφαιριστής
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark