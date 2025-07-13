Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Νίκος Παγκάκης κάνει φύλλο και φτερό την προετοιμασία του Παναθηναϊκού (vids)

Το paopantou.gr καταγράφει όλες τις πτυχές της σκληρής δουλειάς επί 13 ημέρες στην Αυστρία για τον Παναθηναϊκό

παγκακης

Αλλη μια προετοιμασία αύξησε τα χιλιόμετρα στο κοντέρ του Paopantou.gr! Το site μας και ο Νίκος Παγκάκης κάλυψαν με βίντεο, περιγραφές αγώνων, αποκλειστικές δηλώσεις. Και φυσικά αναλύσεις και ελεύθερα θέματα την προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Μπάντ Χαρινγκ.

Ως αποκορύφωμα τη Κυριακή θα παρακολουθήσετε την μοναδική συνέντευξη του Τζούρισιτς αποκλειστικά στο paopantou. Μια πλούσια ανάλυση από τον Νίκο Παγκάκη, για τις συνθήκες και τις γραμμές του Παναθηναϊκού! Με βίντεο και πλάνα! Ενώ έρχονται πολλά θέματα που δεν προβλήθηκε. Αυτές τις ημέρες για τον αγαπημένο σας Παναθηναϊκό! Ακόμη μια προετοιμασία για εμάς και φουλ της ενημέρωσης για εσάς!

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark