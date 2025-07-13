Ο Νίκος Παγκάκης κάνει φύλλο και φτερό την προετοιμασία του Παναθηναϊκού (vids)

Αλλη μια προετοιμασία αύξησε τα χιλιόμετρα στο κοντέρ του Paopantou.gr! Το site μας και ο Νίκος Παγκάκης κάλυψαν με βίντεο, περιγραφές αγώνων, αποκλειστικές δηλώσεις. Και φυσικά αναλύσεις και ελεύθερα θέματα την προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Μπάντ Χαρινγκ.

Ως αποκορύφωμα τη Κυριακή θα παρακολουθήσετε την μοναδική συνέντευξη του Τζούρισιτς αποκλειστικά στο paopantou. Μια πλούσια ανάλυση από τον Νίκο Παγκάκη, για τις συνθήκες και τις γραμμές του Παναθηναϊκού! Με βίντεο και πλάνα! Ενώ έρχονται πολλά θέματα που δεν προβλήθηκε. Αυτές τις ημέρες για τον αγαπημένο σας Παναθηναϊκό! Ακόμη μια προετοιμασία για εμάς και φουλ της ενημέρωσης για εσάς!

