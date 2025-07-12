Η υπόσχεση του Ραζβάν Λουτσέσκου στον Ιβάν Σαββίδη.

Στην πρόσφατη επίσκεψη του στην Τούμπα, ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ επεσήμανε στους παίκτες του «δικεφάλου του Βορρά» ότι στόχος είναι το νταμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου. Όπως και ότι συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό τους και πως θα λειτουργήσει ως ασπίδα προς αυτούς, ενώ μίλησε και για το νέο γήπεδο που σκοπεύει να δημιουργήσει.

Σήμερα, είδε το «φως της δημοσιότητας» και μέρος από την ομιλία του Ρουμάνου τεχνικού, ο οποίος –μεταξύ άλλων- είπε: «Είναι ξεκάθαρο, όπως το αναφέρατε και εσείς, πως ήταν μία κακή σεζόν. Τον Απρίλιο σας υποσχέθηκα στα γενέθλια σας πως θα παλέψουμε για να αλλάξουμε την εικόνα μας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και το κάναμε. Σας υπόσχομαι, πως θα μπούμε στο γήπεδο και θα πεθαίνουμε σε αυτό για το αποτέλεσμα. Ενωμένοι! Χωρίς αρνητική ατμόσφαιρα και με αυτόν τον ξεκάθαρο στόχο».

