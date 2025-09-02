Παγκόσμιο στίβου: Εκτός διοργάνωσης η Τόμας

Χάνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου σε μερικές μέρες η Γκάμπι Τόμας. Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης των 200 μέτρων στο Παρίσι ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό τραυματισμό στον αχίλλειο και δεν μπορεί να βγάλει τους μεγάλους χρόνους που υπολογίζει, οπότε κι αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή της από τη διοργάνωση της ιαπωνικής πρωτεύουσας.



Η Τόμας στα αμερικανικά τράιαλς ήταν τρίτη με 22.20, ενώ το φετινό της ρεκόρ είναι 21.95, χρόνοι που δεν της επιτρέπουν καν να διεκδικήσει μετάλλιο κόντρα στις μεγάλες της αντιπάλους, Τζούλιεν Άλφρεντ, Σέρικα Τζάκσον και Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.