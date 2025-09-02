Λογαριασμός
Χάνει το Παγκόσμιο στίβου η χρυσή Ολυμπιονίκης Γκάμπι Τόμας

Νοκ άουτ από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο τέθηκε η «χρυσή» Ολυμπιονίκης των 200 μέτρων λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει

Παγκόσμιο στίβου: Εκτός διοργάνωσης η Τόμας

Χάνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου σε μερικές μέρες η Γκάμπι Τόμας. Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης των 200 μέτρων στο Παρίσι ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό τραυματισμό στον αχίλλειο και δεν μπορεί να βγάλει τους μεγάλους χρόνους που υπολογίζει, οπότε κι αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή της από τη διοργάνωση της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Η Τόμας στα αμερικανικά τράιαλς ήταν τρίτη με 22.20, ενώ το φετινό της ρεκόρ είναι 21.95, χρόνοι που δεν της επιτρέπουν καν να διεκδικήσει μετάλλιο κόντρα στις μεγάλες της αντιπάλους, Τζούλιεν Άλφρεντ, Σέρικα Τζάκσον και Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν.

Πηγή: sport-fm.gr

