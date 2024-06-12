Παγκόσμιο ρεκόρ από την Τίτμους στα 200 μέτρα ελεύθερο γυναικών

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από την Αριάρνε Τίτμους στα 200 μέτρα ελεύθερο στα τράιαλς κολύμβησης της Αυστραλίας για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Η 23χρονη σταρ είχε 1:53.01 από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Φουκουόκα πέρυσι, όμως στα τράιαλς της πατρίδας της τερμάτισε σε 1.52.23, σημείωσε την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών κι άφησε στην ιστορία το 1.52.85 της συμπατριώτισσάς της, Μόλι Ο’ Κάλαχαν, από την Ιαπωνία.



Όμως, το παγκόσμιο ρεκόρ ήταν διπλό, αφού και η ίδια η 20χρονη Αυστραλέζα τερμάτισε στην ίδια κούρσα σε 1:52.48 και πλέον κατέχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.