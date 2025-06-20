Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 ξεκίνησε εδώ και μερικές ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με υψηλές προσδοκίες -που για την ώρα δεν έχουν δικαιωθεί- αλλά και με… υψηλές θερμοκρασίες! Οι πρώτες ημέρες της διοργάνωσης έχουν ήδη στιγματιστεί από ακραία καιρικά φαινόμενα, με τρεις αγώνες να επηρεάζονται άμεσα από καταιγίδες, προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους και αφόρητη ζέστη. Το γεγονός αυτό, φυσικά, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα διεξαχθεί την ίδια περίοδο και στις ίδιες περιοχές.

Η αρχή έγινε στο Σινσινάτι, όπου ο αγώνας Σάλτσμπουργκ-Πατσούκα (2-1) διακόπηκε για περισσότερο από 90 λεπτά λόγω έντονης βροχόπτωσης και κεραυνών. Ακολούθησε η αναμέτρηση Ουλσάν-Μαμελόντι Σάνταουνς (0-1) στο Ορλάντο, η οποία ξεκίνησε με καθυστέρηση μίας ώρας εξαιτίας προειδοποίησης για ανεμοστρόβιλο.

Το τρίτο περιστατικό σημειώθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου η Παλμέιρας επικράτησε της Αλ Αχλί με 2-0, αλλά ο αγώνας διεκόπη στο 63ο λεπτό για περίπου 45 λεπτά λόγω προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα. Παρότι, τελικά δεν έβρεξε, το πρωτόκολλο ενεργοποιήθηκε και οι παίκτες αποχώρησαν προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο.

Πέρα από τις καταιγίδες, η αφόρητη ζέστη και η υγρασία αποτελούν καθημερινό πρόβλημα για παίκτες και προπονητές. Στην Πασαντίνα, κατά τη διάρκεια του αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν-Ατλέτικο Μαδρίτης (4-0), η θερμοκρασία έφτασε τους 31°C, αλλά η αντιληπτή θερμοκρασία ξεπέρασε τους 38°C. Ο Λουίς Ενρίκε δεν μάσησε τα λόγια του: «Είναι αδύνατο να παίξεις 90 λεπτά με τέτοια ζέστη».

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι μήνες Ιούνιος και Ιούλιος είναι ιδιαίτερα ασταθείς στις ΗΠΑ, με συχνές καταιγίδες, υψηλή υγρασία και επικίνδυνους δείκτες υπεριώδους ακτινοβολίας. Στο Λος Άντζελες, για παράδειγμα, η έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα σε λιγότερο από 15 λεπτά.

Τι σημαίνει αυτό για το Μουντιάλ του 2026;

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, την ίδια περίοδο με το φετινό τουρνουά συλλόγων. Στο Μαϊάμι, οι μέσες θερμοκρασίες τον Ιούλιο φτάνουν τους 32°C, ενώ στο Λος Άντζελες κυμαίνονται μεταξύ 25 και 28°C, με πιθανότητα για κύματα καύσωνα. Στο Μεξικό, η διοργάνωση θα συμπέσει με την εποχή των κυκλώνων.

Οι πρώτες ενδείξεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων λειτουργούν ως προειδοποιητικό καμπανάκι για τη FIFA και τις διοργανώτριες χώρες. Η ανάγκη για προσαρμογή των ωραρίων, ενίσχυση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και προστασία της υγείας των παικτών είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.