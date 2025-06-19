Ιστορικό ρεκόρ στο ΣΕΦ: 8860 φίλαθλοι στο πλευρό της Εθνικής Γυναικών με τη Γαλλία

Το ταξίδι της Εθνικής Γυναικών στο Ευρωμπάσκετ έχει αρχίσει ιδανικά, με την Ελλάδα να έχει συνοδοιπόρους τους φιλάθλους της, οι οποίοι απέδειξαν με την παρουσία τους ότι θα την συντροφεύσουν σε όλη τη διάρκειά του και θα την ενθαρρύνουν να φτάσει στον αρχικό προορισμό της.

Μάλιστα, στο παιχνίδι με τη Γαλλία, γράφτηκε ιστορία. Συγκεκριμένα, οι 8.860 φίλαθλοι που βρέθηκαν στο ΣΕΦ για το ματς με τις «τρικολόρ» έσπασαν το ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα Εθνικής Γυναικών στην χώρα μας.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής το ρεκόρ αποτελούσαν οι 8100 θεατές που βρέθηκαν τις 28/8/2004 στις εξέδρες του ΟΑΚΑ και παρακολούθησαν την αναμέτρηση της Ελλάδας με τις Η.Π.Α.

Κοντά στην Εθνική Γυναικών 8860 φίλαθλοι απόψε στο ΣΕΦ!

Ένα μεγάλο ρεκόρ, αφού το προηγούμενο μεγαλύτερο κοινό για την γαλανόλευκη ήταν οι 8.100 φίλοι του μπάσκετ που είδαν τον αγώνα ΗΠΑ-Ελλάδα το 2004!@EuroBasketWomen #EuroBasketWomen #DareToDream #Mazi #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/h2cpyNuOo1 — Hellenic Basketball (@HellenicBF) June 19, 2025

