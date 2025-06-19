Λογαριασμός
Ιστορικό ρεκόρ στο ΣΕΦ: 8860 φίλαθλοι στο πλευρό της Εθνικής Γυναικών με τη Γαλλία

Ιστορία γράφτηκε στο ΣΕΦ, αφού 8860 φίλαθλοι βρέθηκαν στο πλευρό της Εθνικής Γυναικών, σπάζοντας ρεκόρ που κρατούσε από το 2004

ΣΕΦ ιστορικό ρεκόρ

Το ταξίδι της Εθνικής Γυναικών στο Ευρωμπάσκετ έχει αρχίσει ιδανικά, με την Ελλάδα να έχει συνοδοιπόρους τους φιλάθλους της, οι οποίοι απέδειξαν με την παρουσία τους ότι θα την συντροφεύσουν σε όλη τη διάρκειά του και θα την ενθαρρύνουν να φτάσει στον αρχικό προορισμό της.

Μάλιστα, στο παιχνίδι με τη Γαλλία, γράφτηκε ιστορία. Συγκεκριμένα, οι 8.860 φίλαθλοι που βρέθηκαν στο ΣΕΦ για το ματς με τις «τρικολόρ» έσπασαν το ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα Εθνικής Γυναικών στην χώρα μας.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής το ρεκόρ αποτελούσαν οι 8100 θεατές που βρέθηκαν τις 28/8/2004 στις εξέδρες του ΟΑΚΑ και παρακολούθησαν την αναμέτρηση της Ελλάδας με τις Η.Π.Α.

Πηγή: sport-fm.gr

