Eurobasket Γυναικών: Η Εθνική παραδόθηκε με 92-56 στην ανωτερότητα της Γαλλίας

Μετά από ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο όπου κοίταξε στα μάτια τις «τρικολόρ» και για μερικές λεπτομέρειες δεν πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια, η «γαλανόλευκη» δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ξέφρενο ρυθμό των Γαλλίδων στο δεύτερο ημίχρονο, με την Ελλάδα να γνωρίζει την ήττα με το βαρύ 92-56 στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Το στατιστικό που έκανε τη μεγάλη διαφορά και έγειρε την πλάστιγγα συντριπτικά υπέρ των τυπικά φιλοξενούμενων ήταν το ποσοστό τριπόντων, με τη Γαλλία να σουτάρει με το εκπληκτικό 63,4% με 12/19 σουτ πίσω από τα 6,75μ., με την Εθνική μας να έχει μόλις 4/20 (20%).

Πλέον, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας καλείται το ερχόμενο Σάββατο (21/06, 20:30) να δώσει τελικό πρόκρισης απέναντι στην Τουρκία, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στο 1-1 και τη νικήτρια να παίρνει το πολυπόθητο εισιτήριο για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025.

Για την Ελλάδα, που έγραψε ιστορία και έσπασε το ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα Εθνικής Γυναικών στην χώρα μας από το 2004 με συνολικά 8.860 θεατές, ξεχώρισε η Άρτεμις Σπανού με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τις Μαριέλλα Φασούλα (11π., 4ρ.) και Ρόμπιν Παρκς (7π., 7ρ., 2ασ.) να ακολουθούν σε απόδοση.

Για τις νικήτριες, κορυφαία όλων ήταν η Σαλόν με 17 πόντους (5/6 τρ.) και 5 ριμπάουντ, με τις Τουρέ και Ρουμπέρ να προσθέτουν από 15 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Το ματς:

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με την Εθνική μας ομάδα να μπαίνει απόλυτα συγκεντρωμένα στο παρκέ του ΣΕΦ, δίνοντας τεράστια έμφαση στα ανασταλτικά της καθήκοντα. Χαρακτηριστικό είναι πως στα πρώτα πέντε λεπτά του αγώνα, ανάγκασε τη Γαλλία να υποπέσει σε τρία λάθη, με τη «γαλανόλευκη» να ολοκληρώνει δύο κλεψίματα! Οι τυπικά γηπεδούχες είχαν το πάνω χέρι στο σκορ από το ξεκίνημα του αγώνα, χάρη κυρίως στην εξαιρετική εμφάνιση της Τουρέ με 9 πόντους στο δεκάλεπτο. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα, έμεινε κοντά στο σκορ, στοχεύοντας διαρκώς στην αντίπαλη ρακέτα και με τις τρομερές Φασούλα και Σπανού που είχαν από έξι πόντους η κάθε μία, προσπέρασε για πρώτη φορά για το 12-10 και λίγο αργότερα με το τρίποντο της Παρκς για το 15-13 στο 6λεπτο.

Σε εκείνο το σημείο, οι «τρικολόρ» βελτίωσαν την εικόνα τους στην άμυνα, επιτρέποντας στην Εθνική μας μόλις δύο πόντους στο τελευταίο τετράλεπτο και μάλιστα με βολές τις Σπανού, την ίδια ώρες όπου εκείνες με σουτ πίσω από τα 6,75μ. από τις Σαλόν και Τουρέ, έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +4 για το 21-17.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας είχε ένα εκρηκτικό τρίλεπτο στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου! Εκεί όπου χάρη στο μεγάλο τρίποντο της Μποσγανά, στις βολές της Παυλοπούλου και το δίποντο της Παρκς, έτρεξε ένα γρήγορο 7-0 σερί για το υπέρ μας 24-21 στο 13'! Η αντίδραση της Γαλλίας ήρθε από την περιφέρεια, με τις τυπικά γηπεδούχες να βρίσκουν τρία τρίποντα μέσα σε διάστημα δύο λεπτών, προσπερνώντας στο σκορ και γράφοντας το 34-28 στα μέσα του δεκαλέπτου.

Μάλιστα, λίγο αργότερα, με καλάθι της Αγιαγί, η Γαλλία πήγε ακόμα και στο +7 (36-29), με την Παυλοπούλου στη συνέχεια να δίνει τεράστια επιθετική ανάσα στη «γαλανόλευκη» με σουτ πίσω από τα 6,75μ για το 36-32. Την σκυτάλη πήραν Σπανού και Φασούλα, με την πρώτη να πετυχαίνει με ένα τρομερό γκολ-φάουλ και τη δεύτερη ένα εξαιρετικό καλάθι μετά από ποστάρισμα, μειώνοντας στο 40-37 στο 19'. Κάπου εκεί ωστόσο, τρία διαδοχικά λάθη στην ελληνική επίθεση, έδωσαν την ευκαιρία στη Γαλλία να βρει εύκολους πόντους στο τρανζίσιον και αν κλείσουν το πρώτο ημίχρονο μπροστά με +7 για το 44-37.

Αρκετά νευρικό ήταν το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να κάνουν μαζεμένα λάθη και να αστοχούν σε πολλά σουτ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα το επιμέρους σκορ στα πρώτα 2,5 λεπτά να είναι στο 1-1! Όσο περνούσε η ώρα, η Γαλλία ανέβασε στροφές και στις δύο άκρες του παρκέ, την ομάδα του Πέτρου Πρέκα να «κολλά» επιθετικά, έχοντας μόλις 3 πόντους και αυτούς από βολές στο πρώτο πεντάλεπτο της περιόδου, με αποτέλεσμα να βρεθεί πίσω στο σκορ με 53-40. Χαρακτηριστικό είναι πως το πρώτο «γαλανόλευκο» καλάθι ήρθε στα 4:16' πριν το τέλος του δεκαλέπτου από τη Φασούλα για το 53-43. Η φοβερή και τρομερή Σαλόν, με δύο back-to-back τρίποντα ανέβασε τη διαφορά στο 59-43, με τη Γαλλία να συνεχίζει με το πόδι πατημένο... στο γκάζι και να κλείνει την περίοδο στο +19 και το 64-47 με επιμέρους σκορ 20-10.



Κάπως έτσι, η τέταρτη και τελευταία περίοδος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με την Ελλάδα εμφανώς απογοητευμένη να μην μπορεί να συμμαζέψει την κατάσταση και να «ροκανίσει» τη διαφορά. Αυτό είχε ως συνέπεια, η Γαλλία να ανεβάζει διαρκώς τη διαφορά, φτάνοντας ακόμα και στο +36, πανηγυρίζοντας εν τέλει τη νίκη με το τελικό 92-56. Ενδεικτικό της εικόνας της Εθνικής ήταν πως στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε μόλις 19 πόντους και δέχθηκε 48, ενώ, στο πρώτο δεκάλεπτο σκόραρε 17 πόντους!

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 44-37, 64-47, 92-56.

