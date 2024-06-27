Λογαριασμός
Παγκάκης: Το «ζύγι» Βεζένκοφ για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, πότε ξεκαθαρίζει

Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού αναλύει για Βεζένκοφ, ''αιώνιους'' και NBA

Βεζένκοφ

Μεγάλο θέμα συζήτησης έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη συνέχεια της καριέρας του Σάσα Βεζένκοφ, μετά και την επιβεβαίωση από τον μάνατζερ του παίκτη πως ο Παναθηναϊκός κοιτάζει πολύ «ζεστά» την περίπτωσή του.

