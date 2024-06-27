Παγκάκης: Το «ζύγι» Βεζένκοφ για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, πότε ξεκαθαρίζει

Μεγάλο θέμα συζήτησης έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη συνέχεια της καριέρας του Σάσα Βεζένκοφ, μετά και την επιβεβαίωση από τον μάνατζερ του παίκτη πως ο Παναθηναϊκός κοιτάζει πολύ «ζεστά» την περίπτωσή του.

