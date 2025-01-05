Τη σημασία του αποψινού ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (20:30) για τον Παναθηναϊκό υπογράμμισε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Παγκάκης.

«Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, έχει την ευκαιρία να περάσει στην πρώτη θέση και να μεταφέρει πίεση στον Ολυμπιακό. Κρίμα που δεν θα υπάρχει κόσμος λόγω της τιμωρίας, αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ. Μια νίκη πέρα από τα βαθμολογικά οφέλη θα έχει και άλλα κέρδη, κυρίως σε επίπεδο ψυχολογίας και αυτοπεποίθησης. Θα πρέπει να είναι σοβαρός και να συνεχίσει με την κεκτημένη ταχύτητα από το 2024 και στο 2025», τόνισε.

Όσο για τα πλάνα του Ρουί Βιτόρια; «Διεκδικούν δύο θέσεις οι Τσέριν, Ουναΐ και Μπακασέτας. Ο Βιτόρια έχει δοκιμάσει κάθε συνδυασμό. Σίγουροι είναι Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Μλαντένοβιτς, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Αράο, Τετέ, Τζούρισιτς και Ιωαννίδης. Παίζεται αν θα βάλει τον Τσέριν με κάποιον από τους Ουναΐ ή Μπακασέτα ή αν θα βάλει τους δύο τελευταίους μαζί και θα αφήσει έξω τον Τσέριν», είπε.

