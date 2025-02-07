Τένις: Ήττα-σοκ και αποκλεισμός από τα ημιτελικά του Ρότερνταμ για Τσιτσιπά

Θύμα έκπληξης από τον απίθανο Ματία Μπελούτσι έπεσε το απόγευμα της Παρασκευής (07/02) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μετά τη σπουδαία νίκη του επί του Ντανιίλ Μενβέντεφ (Νο.2), ο 23χρονος Ιταλός τενίστας απέκλεισε και τον Έλληνα πρωταθλητή, επικρατώντας με 2-0 σετ (4-6, 2-6) στα προημιτελικά του 500άρι indoor τουρνουά ABN AMRO Open, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ.

Ο Μπελούτσι, που βρίσκεται στο Νο.92 της παγκόσμιας κατάταξης, κατάφερε να φέρει το ματς στα μέτρα του, να κρατήσει όλα τα σέρβις γκέιμ του και παράλληλα να οδηγήσει τον Στέφανο σε τρία χαμένα γκέιμ.

Εκείνο που πλήγωσε τον Τσιτσιπά ήταν τα χαμηλά ποσοστά του στα δεύτερα σερβίς του, εκεί όπου μέτρησε μόλις 9 πόντους σε 23 προσπάθειες (39%), ενώ δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει μπρέικ πόιντ σε τέσσερις περιπτώσεις.

Πλέον, ο Ματία Μπελούτσι καλείται να περάσει ακόμα ένα υψηλότατο εμπόδιο στην ονειρική του πορεία στην Ολλανδία, καθώς, στα ημιτελικά θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ντε Μινόρ (Νο.3).

