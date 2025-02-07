Ηλιόπουλος: Καλύπτει το κόστος διαμονής ιατρικού προσωπικού στη Σαντορίνη!

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Σαντορίνη για να παραστεί στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλη Κικίλια, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τον Δήμαρχο Σαντορίνης Νίκο Ζώρζο και τους λοιπούς τοπικούς φορείς.



Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, θέλησε να βρεθεί στο πλευρό των πολιτών του νησιού στις κρίσιμες στιγμές που περνούν και πέρα από την έκφραση της αρωγής στη γενικότερη προσπάθεια, γνωστοποίησε ότι αναλαμβάνει και το κόστος στέγασης του ιατρικού προσωπικού που θα χρειαστεί να βρεθεί στη Σαντορίνη αυτές τις μέρες.



«Η αγάπη μου για την πατρίδα μας και βέβαια για την ιδιαίτερη πατρίδα μου τη Σαντορίνη, με έφερε σήμερα εδώ. Το "παρών" στην προσφορά, στη συνένωση όλων των δυνάμεων και ειδικά στα δύσκολα, είναι οδηγός στη ζωή μου» είπε χαρακτηριστικά στη σύσκεψη, όπου είχε και επαφή με τον καθηγητή Κώστα Παπαζάχο.

