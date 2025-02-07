Τελείωσε κι επίσημα η μεταγραφή του Λιβάι από την ΑΕΚ στην Σπαρτάκ

Η ΑΕΚ, η Μπεϊτάρ, οι ατζέντηδες, η Σπαρτάκ Μόσχας και ο παίκτης, όλοι μαζί κατάφεραν να πετύχουν αυτό που ήθελαν στη συγκεκριμένη μεταγραφή, που άργησε μεν, αλλά ολοκληρώθηκε.

Ο Λιβάι Γκαρσία είναι επίσημα ποδοσφαιριστής της ρωσικής ομάδας για τα επόμενα 3,5 χρόνια, με την Σπαρτάκ να τον ανακοινώνει με... δελτίο καιρού, για τη «βροχή» των γκολ που περιμένει από τον νέο της ποδοσφαιριστή.

Η «Ένωση» ενημέρωσε για την πώληση του Λιβάι, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στο κλαμπ.

Υπενθυμίζεται πως είχε μείνει την τελευταία στιγμή εκτός αποστολής για το πρόσφατο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν για τη μετακίνησή του στον σύλλογο της Μόσχας, σε μια μεταγραφή που ήταν ζόρικη, αλλά είχε happy end για όλες τις πλευρές.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την πώληση του ποδοσφαιριστή Λιβάι Γκαρσία στη ρωσική Σπαρτάκ Μόσχας.

Ο Λιβάι Γκαρσία ήρθε στην ΑΕΚ τον Σεπτέμβριο του 2020 από τη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Φόρεσε την κιτρινόμαυρη φανέλα σε 160 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας στο ενεργητικό του 56 γκολ και 27 ασίστ, ενώ ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε το Νταμπλ το 2023.

Λιβάι, η οικογένεια της ΑΕΚ σε ευχαριστεί για την προσφορά σου στον σύλλογο και σου εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου.

