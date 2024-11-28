Ολυμπιακός για την καταγγελία Ταχιάου: «Καταδικάζουμε κάθε πρακτική απειλής ή εκβίασης από παραβατικά στοιχεία»

Σε μια σοβαρότατη καταγγελία προχώρησε ο Νίκος Ταχιάος, με τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών να προσφεύγει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, μετά την καταγγελία για απειλές από παράγοντα ΠΑΕ

Με αφορμή αυτό, η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας κάθε πρακτική απειλής, βίας, ή εκβίασης από παραβατικά στοιχεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:



«Με αφορμή τη δημοσιοποίηση απειλών από ποδοσφαιρικό παράγοντα σε κυβερνητικό αξιωματούχο, για χρήση οπαδικής βίας, η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ διαχρονικά και αδιασάλευτα καταδικάζει και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή βίας στην κοινωνία και σε κάθε πρακτική απειλής ή ακόμα και εκβίασης από παραβατικά στοιχεία.



Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και πρόβλεψης ώστε να εξαλειφθεί κάθε τέτοιο φαινόμενο από το Ελληνικό ποδόσφαιρο. Ταυτόχρονα έχει διοργανώσει μεγάλους αγώνες εντός έδρας και μετακινήσεις χιλιάδων φιλάθλων μας στο εξωτερικό με τεράστια επιτυχία!



Αυτός είναι και ο λόγος που επανειλημμένα η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και ο Πρόεδρος της ΠΑΕ κ. Βαγγέλης Μαρινάκης έχουν δεχτεί τα συγχαρητήρια της UEFA και των αρμόδιων αρχών για την άψογη διοργάνωση των αγώνων μας και την συμπεριφορά των φιλάθλων μας.

Η βία δεν έχει καμιά θέση στην Ελληνική Κοινωνία και στα γήπεδα μας και αυτή είναι σταθερή και αμετακίνητη θέση της διοίκησης και του Προέδρου της κ. Βαγγέλη Μαρινάκη!



Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ σε συνεργασία με Super League, ΕΠΟ, UEFA και Πολιτεία θα συνεχίσει καθημερινά να προσπαθεί χωρίς καμιά ανοχή να εξαλειφθούν τέτοια φαινόμενα βίας και απειλών ώστε οι φίλαθλοι να κάνουν το ποδόσφαιρο και τις αθλητικές εκδηλώσεις, γιορτή!».

