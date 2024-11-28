«Όλα έτοιμα»: To ποστάρισμα του Παναθηναϊκού ενόψει Ελσίνκι

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τη σέντρα στην κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ελσίνκι (19:45, Cosmote Sport 5, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» θέλουν μόνο τη νίκη προκειμένου να έχουν ελπίδες πρόκρισης, στην επόμενη φάση του θεσμού, ενώ θα ακολουθήσουν ακόμη δυο «τελικοί», στην έδρα των The New Saints και στο ΟΑΚΑ με τη Ντινάμο Μινσκ, με το «3/3» να αποτελεί αυτοσκοπό, τόσο για τη φετινή ευρωπαϊκή συνέχεια, όσο και για το μέλλον.

Ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, κινείται στους ρυθμούς του αποψινού ματς και με ποσταρίσματα στους λογαριασμούς της «πράσινης» ΠΑΕ, δημοσιεύθηκαν οι εμφανίσεις που θα φορούν οι παίκτες των δυο ομάδων, δείχνοντας ότι όλα είναι έτοιμα για το αποψινό ματς.

